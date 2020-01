Arrival sicherte sich für seine Elektro-Transporter erst kürzlich von den südkoreanischen Autobauern Hyundai und Kia 100 Millionen Euro frisches Kapital. Weitere Mittel erhält das britische Startup nun von UPS. Der US-Logistikriese teilte mit, in Arrival zu investieren und Tausende speziell gefertigte Fahrzeuge abzunehmen.

In welchem Umfang genau UPS in Arrival investiert, ist nicht bekannt – es handele sich aber um eine Minderheitsbeteiligung. Die Kooperation erlaube es dem Logistikunternehmen, priorisiert mit Elektro-Transportern beliefert zu werden. Man habe Arrival zugesagt, 10.000 Lieferwagen zu kaufen. Diese würden gemeinsam konzipiert und auf die Anforderungen von UPS abgestimmt. Später könnten weitere Bestellungen folgen.

Die Vereinbarung sehe die Entwicklung einer breiten Palette an Elektrofahrzeugen mit fortschrittlichen Fahrerassistenzsystemen vor. Die Technologie soll mehr Sicherheit und Effizienz sowie Automatisierung von Betriebsabläufen in den Depots von UPS ermöglichen. Erste Tests, von denen laut UPS weitere Käufe abhängen, sollen noch in diesem Jahr starten.

„Elektrische Fahrzeuge sind ein Grundstein unserer Strategien für nachhaltige Lieferungen im urbanen Raum“, kommentierte der Entwicklungschef von UPS Juan Perez. „Die aktive Beteiligung bei Arrival erlaubt es UPS, beim Design und der Produktion der weltweit fortschrittlichsten Elektro-Lieferfahrzeuge mitzuwirken.“

Arrival setzt auf eine modulare „Skateboard“-Plattform mit den wichtigsten Antriebs- und Technikkomponenten im Fahrzeugboden. Die wesentlichen Bauteile produziert das 2015 gegründete Unternehmen dabei mit Fokus auf Standardisierung, geringes Gewicht und Robustheit selbst. Das soll für weniger Wartungsaufwand und geringere Gesamtbetriebskosten sorgen.

Man kooperiere bereits seit 2016 beim Entwurf von Nutzfahrzeugen unterschiedlicher Größe mit Arrival, erklärte UPS. 35 erste Prototypen mit einer Reichweite von über 240 Kilometern werden in London und Paris erprobt. Die von UPS bei Arrival in Auftrag gegebenen Serienfahrzeuge sollen in Europa und den USA eingesetzt werden.