Mit dem Vision EQS hat Mercedes 2019 einen Ausblick auf eine kommende Interpretation der S-Klasse als Elektroauto gegeben. Derzeit werden Vorserienfahrzeuge des Modells erprobt, unter anderem in Kalifornien. Neue Bilder aus den USA zeigen die Studie zusammen mit dem aktuellen Stand der Batterie-Limousine.

Der EQS soll alle Vorteile einer reinen Elektro-Architektur in Sachen Raumangebot und Design nutzen, statt der Umrüstung eines bestehenden Fahrzeugs gibt es daher eine umfangreiche Neuentwicklung. Der Anspruch sei es, so Mercedes, mit dem EQS neben der Verbrenner-S-Klasse auch die beste vollelektrische Luxuslimousine der Welt zu bauen. Der 5295 mm lange und 2077 mm breite EQS stehe für ein neues Fahrzeugkonzept, das den Wagen neben Wohnung und Arbeitsplatz zu einem dritten Zuhause machen soll. Dieses Ziel verlange Innovationen über den Elektroantrieb hinaus, etwa Konnektivität und ein neues Infotainment-System.

Der Vision EQS kommt optisch im Stil des bereits verfügbaren ersten Elektroautos der neuen Mercedes-EQ-Familie daher. Wie das SUV EQC dürfe der EQS in der Serie deutlich konservativer ausfallen, der jetzt gezeigte Prototyp verrät aufgrund seiner Tarnung nur wenig Konkretes zum finalen Design. Bereits zu erkennen sind eine wie beim Showcar coupéhafte Dachform und die flachstehende Windschutzscheibe.

Mit Blick auf die Technik für das fertige Fahrzeug hüllen sich die Entwickler noch in Schweigen. Der Technologieträger Vision EQS baut auf der neuen Modularen Elektro-Architektur (MEA) – intern EVA II – auf. Diese ist laut Mercedes weitgehend skalierbar und modellübergreifend einsetzbar. Radstand und Spurweite sowie alle übrigen Systemkomponenten, insbesondere die Batterien, seien mit dem Baukasten variabel und damit für unterschiedlichste Fahrzeugkonzepte geeignet.

Die EQS-Studie verfügt über Elektromotoren an Vorder- und Hinterachse. Der Allradantrieb mit achsvariabler Momentenverteilung und die tief im Fahrzeugboden zwischen den Achsen installierte Batterie mit 100 kWh Kapazität sollen für hohe Fahrdynamik und Sicherheit sorgen. Die Leistung des Vision EQS beträgt über 350 kW (476 PS), damit geht es in unter 4,5 Sekunden von 0 bis 100 km/h und weiter bis über 200 km/h. Die Reichweite wird mit bis zu 700 Kilometern gemäß WLTP-Norm angegeben. Die Batterie soll sich mit 350-kW-Technik in „deutlich weniger als 20 Minuten“ nachladen lassen.

Wann der EQS zu den Händlern kommt, ist noch offen.