Nach Audi hat nun die Konzernschwester Porsche die aktuellsten Preise für ihr Ladeangebot bekanntgegeben. Der Auslöser sind auch hier die ab Ende Januar deutlich höheren Gebühren des Schnelllade-Joint-Ventures Ionity, das die Volkswagen-Gruppe mitgegründet hat.

Ionity baut seine besonders schnellen Strom-Tankstellen entlang europäischer Autobahnen und Hauptverkehrsachsen auf. Statt bislang pauschal acht Euro zahlen Elektroauto-Fahrer künftig 0,79 Euro pro geladener Kilowattstunde (kWh). Das gilt allerdings meist nur für Kunden ohne Vertrag, da einige der hinter Ionity stehenden Unternehmen attraktivere Konditionen bieten. Dazu gehört auch Porsche mit dem „Porsche Charging Service“.

Über die App des Porsche Charging Service laden Besitzer der neuen Zuffenhausener Sportlimousine Taycan zum Vorzugstarif an Ionity-Stationen: Für eine Kilowattstunde zahlen sie 0,33 Euro anstatt der üblichen 0,79 Euro. Auch Fahrer von Stromern anderer Hersteller profitieren beim Laden mit dem Porsche Charging Service von den vergünstigten Preisen bei Ionity. Für Taycan-Kunden ist der Zugang für die ersten drei Jahre inklusive, ansonsten sind zusätzlich zu den Ladegebühren 179 Euro jährlich fällig.

Das an den Porsche Charging Service angebundene Ladenetzwerk verschafft Zugang zu laut Porsche über 100.000 AC- und DC-Ladepunkten in Deutschland, Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Italien, Spanien, den Niederlanden, der Schweiz und im Vereinigten Königreich. Mit der dazugehörigen App für iOS- oder Android-Smartphones lassen sich Ladestationen finden und Ladevorgänge starten. An der Ladesäule erfolgt die Identifikation per QR-Code über die App oder über die Taycan-Ladekarte, die Nutzer nach der Anmeldung für den Service erhalten.

Zusätzlich zum Porsche Charging Service bietet der Sportwagenhersteller mit „Porsche Destination Charging“ rund 1000 AC-Ladepunkte für Gäste von Hotels, Golfplätzen oder Yachthäfen in 20 Ländern. Für Kunden des Autobauers ist der Ladevorgang kostenfrei. Darüber hinaus rüstet Porsche sein Händlernetz flächendeckend mit 800-Volt-Schnellladestationen für moderne Elektroautos wie den Taycan aus.