Ford hat Ende vergangenen Jahres sein neues Elektroauto Mustang Mach E enthüllt. Das sportliche SUV kann auf der Website des US-Herstellers bereits zu Preisen ab 46.900 Euro reserviert werden. Dabei wird auch nach einem Wunschhändler gefragt, denn der Abschluss des Kaufvertrages erfolgt nicht über das Internet. Noch reagiert der Handel aber zurückhaltend auf Fords kommendes Batterie-Flaggschiff.

Nach Angaben des Ford-Partner-Verbandes haben bisher nur rund 20 Prozent aller Ford-Partner eine im November 2019 verabschiedete zusätzliche Vereinbarung für den Mustang Mach E unterzeichnet, berichtet kfz-betrieb.de. Der Geschäftsführer des Ford-Partner-Verbandes Fabio Krause sagte dem Branchenportal: „Da das einzige rein elektrische Modell von Ford bislang der Mustang Mach-E ist, sehen viele Betriebe den betriebswirtschaftlichen Nutzen für sich noch nicht.“

Krause merkte an, dass die Marge für das elektrische Ford-SUV „aus Sicht des Handels viel zu gering angesetzt“ sei und „unter massiver Kritik“ stehe. Was sich mit diesem im Vergleich zu anderen, herkömmlich angetriebenen Modellen verdienen lässt, spezifizierte er nicht.

Ursprünglich vom Hersteller geforderte Elektro-Standards habe der Ford-Partner-Verband einschränken können, erklärte der Präsident des Verbandes Johann Gesthuysen. So müssten etwa nur noch zwei 11- statt 22-kWh-Ladesäulen installiert werden. Die Händler hätten zudem anders als ursprünglich vorgesehen die Wahl, ob sie bei Leasinggeschäften mit teil- und vollelektrischen Modellen das Restrisiko selbst übernehmen.

Ausgeliefert werden soll der Mustang Mach E in den USA und auch hierzulande ab diesem Jahr. Laut Berichten hat Ford für Europa zu Beginn mehr Einheiten als für seinen Heimatmarkt vorgesehen. Wie groß das Interesse der deutschen Kunden bislang ausfällt, wollte ein Unternehmenssprecher auf Anfrage von kfz-betrieb.de nicht sagen. In den USA ist das neue Elektroauto Ford zufolge in der zuerst verfügbaren „First Edition“ schon vergriffen.