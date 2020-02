VWs als Limousine und Kombi erhältlicher Mittelklassewagen Passat wurde 2019 aufgewertet, bei der nächsten komplett neuen Generation könnte es eine Abkehr vom aktuellen Antriebskonzept geben. Statt wie heute in Varianten mit Benzin-, Diesel- oder Plug-in-Hybrid-Antrieb könnte die Baureihe zukünftig als reines Elektroauto verkauft werden. Das hat ein Manager von VW in den USA angedeutet.

„Der Passat ist ein Auto, das in unseren Planungen eine begrenzte Laufzeit hat“, sagte Johan de Nysschen, seit Ende letzten Jahres Chief Operating Officer von Volkswagen Nordamerika, im Gespräch mit dem Automagazin RoadShow.

In den USA konnte VW im vergangenen Jahr nur rund 14.000 Exemplare des Passat absetzen. In Deutschland gehört das Modell zwar weiter zu den beliebteren der Marke, allerdings entscheiden sich auch hier immer mehr Autokäufer zugunsten eines SUV gegen eine Limousine oder einen Kombi. Bereits vor etwa einem Jahr kamen Gerüchte auf, dass VW den Passat einstellen könnte – zumindest in Westeuropa. Die Produktion des Fahrzeugs in Emden könnte 2022 gestoppt und in dem Werk stattdessen Elektroautos gebaut werden, hieß es.

Vorerst wird der Passat laut VW aber weiter gebaut – auch in einer elektrifizierten Ausführung: Die „GTE“-Version mit Plug-in-Hybrid-Antrieb kann elektrisch 56 Kilometer gemäß WLTP-Norm zurücklegen. Dazu, was der nächste Modellwechsel bringen könnte, sagte de Nysschen: „Wenn der Passat das Ende seines Lebenszyklus erreicht, wird sein Nachfolger wahrscheinlich nicht über einen Verbrennungsmotor verfügen.“ Konkretes ließ sich der Volkswagen-Manager noch nicht entlocken.

Wohin es mit dem Passat gehen könnte, hat VW 2018 mit der vollelektrischen Limousinen-Studie ID. VIZZION gezeigt. Ende letzten Jahres stellten die Wolfsburger dann den ID. SPACE VIZZION vor. Die Serienversion des Elektro-Kombis soll Ende nächsten Jahres in Serie gehen und dank großer Batterie sowie optimierter Aerodynamik bis zu 590 Kilometer Reichweite mit einer Ladung bieten.