Daimler hat für 2019 einen hohen Gewinneinbruch bekanntgeben müssen. Die Dividende für die Aktionäre und Mitarbeiterprämien fielen ebenfalls deutlich geringer als zuvor aus. Vieles davon sei Sondereffekten geschuldet, etwa Rückstellungen für Diesel-Klagen. Zudem sei für Zukunftsfelder wie die E-Mobilität und Vernetzung „ein enormer technischer und finanzieller Aufwand“ notwendig, sagte Vorstandschef Ola Källenius.

Der Konzern werde weiter in die wichtigen Zukunftsbereiche investieren, vor allem in die Elektromobilität. „Die Zukunft unseres Unternehmens liegt in der CO2-neutralen Mobilität sowie in der konsequenten Digitalisierung“, betonte Källenius. Um die in den kommenden Jahren deutlich strengeren CO2-Vorgaben für die Autohersteller in der EU und anderen Ländern zu erreichen, will er den Absatz von Elektroautos und Hybriden vorantreiben.

Die Elektromobilität gilt in der Autoindustrie als Schlüssel für niedrigere Emissionen, die Effizienz herkömmlicher Verbrenner-Technik ist bereits weitestgehend ausgereizt. Bei der Kernmarke Mercedes-Benz hat Daimler bisher vor allem auf Plug-in-Hybride gesetzt. Mit dem EQC gibt es seit letztem Jahr zwar auch das erste von mehreren geplanten modernen Elektroautos, doch das SUV verkauft sich noch nicht wie erhofft.

„Die größte Herausforderung“ beim Hochlauf der E-Mobilität ist laut Källenius die industrielle Fertigung von Batterien. Wegen fehlender Akkus konnte Daimler zeitweise die Nachfrage nach dem EQC nicht bedienen. Aussagen des Vorstands, die Zellen in der gewünschten Qualität und Menge zu bekommen, bezeichnete Daimlers Betriebsratschef Michael Brecht im Interview mit dem Manager Magazin kürzlich als „fast schon naiv“.

In der Mitteilung zu den Jahresergebnissen erklärte Daimler, im laufenden Jahr „die Produkt- und Elektro-Offensive“ fortzusetzen. Dazu bringe Mercedes unter anderem die neue S-Klasse mit der aktuellsten Version des Multimediasystems MBUX auf den Markt. Mit dem EQA werde im Herbst das erste vollelektrische kompakte SUV-Modell vorgestellt, Mercedes erweitere zudem das Portfolio um den batteriebetriebenen Kleinbus EQV. Dazu kämen „zahlreiche“ Fahrzeuge mit Plug-in-Hybrid-Antrieb und 48-Volt-Technologie.

Insgesamt plane Mercedes, den Anteil von Plug-in-Hybriden und vollelektrischen Fahrzeugen am Gesamtabsatz 2020 zu vervierfachen. Damit verbunden sei die weitere Steigerung der eigenen Batterieproduktion: „Künftig werden Batterien für Elektrofahrzeuge in neun Fabriken an sieben Standorten auf drei Kontinenten gefertigt“, so die Schwaben. Die Zellen im Kern der Batteriepakete bezieht das Unternehmen dabei weiter von Zulieferern aus Asien.