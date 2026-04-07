EU-Pläne zu E-Quote: Sixt warnt vor höheren Mietwagenpreisen und Infrastrukturproblemen

Die EU-Kommission plant, Unternehmensflotten deutlich schneller zu elektrifizieren. Für Deutschland steht eine Quote von bis zu 83 Prozent emissionsarmen oder emissionsfreien Fahrzeugen bis 2030 im Raum, bis 2035 sollen es 95 Prozent sein. Sixt-Chef Konstantin Sixt warnt, dass steigende Fahrzeugkosten an Kunden weitergegeben werden müssten.

„Sollten sich die Fahrzeugkosten erhöhen, müssten wir das weitergeben“, sagt der Unternehmer im Interview mit dem Handelsblatt. Zugleich bezeichnet er den Entwurf der EU-Kommission als Beispiel dafür, „wie gut gemeinte Politik in Planwirtschaft abrutschen kann“.

In der Branche wächst die Kritik an den Vorgaben. Sixt verweist auf steigende Kosten, praktische Umsetzungsprobleme und eine größere Abhängigkeit von China bei Batterien. Zudem sei der Anteil an Elektroautos in der eigenen Flotte wieder gesunken, weil Kunden das Tempo der Transformation nicht mitgehen wollten.

Sixt betont, dass das Ziel emissionsfreier Mobilität unstrittig sei und der Münchner Vermieter bereits zu den größten Betreibern von Elektroflotten in Europa gehöre. Kritik richtet sich jedoch gegen die Ausgestaltung der Regulierung. Nach Darstellung von Sixt werde das geplante „Verbrenner-Aus“ der EU nicht gelockert, sondern faktisch verschärft und für Teile der Neuzulassungen auf 2030 vorgezogen.

„Es fehlt an einer flächendeckenden, verlässlichen Schnellladeinfrastruktur“

Als zentrales Problem nennt Sixt die unzureichende Ladeinfrastruktur. Zwar sei die Zahl der Ladepunkte gestiegen, doch die Verteilung sei ungleich. Rund 60 Prozent der öffentlichen Ladeinfrastruktur konzentrierten sich auf Deutschland, Frankreich und die Niederlande, während 80 Prozent des EU-Territoriums kaum abgedeckt seien. In Deutschland verfüge zudem jede zweite Kommune über keinen öffentlichen Ladepunkt.

Im operativen Geschäft zeigten sich die Defizite besonders an Flughäfen, wo mehr als die Hälfte des Geschäfts stattfindet. Dort fehle es an Schnellladeinfrastruktur, und viele Betreiber sähen sich außerstande, den Ausbau bis 2030 technisch oder finanziell umzusetzen. Die EU kenne das Problem, habe jedoch keine Lösung vorgelegt.

Sixt investiert nach eigenen Angaben in Ladeinfrastruktur, etwa durch eigene Ladepunkte und digitale Lösungen, sieht seinen Einfluss jedoch als begrenzt. Entscheidend sei die öffentliche Infrastruktur, da Kunden vor allem unterwegs auf Schnellladesäulen angewiesen seien. Die Nachfrage folge der Infrastruktur, nicht umgekehrt.

Stromer-Anteil bei Sixt wieder gesunken

Der Anteil elektrifizierter Fahrzeuge – batterieelektrischer Autos und Hybride – in der europäischen Sixt-Flotte liegt aktuell bei rund 20 Prozent und war zuvor höher. Das Unternehmen habe den Anteil an die tatsächliche Nachfrage angepasst. Besonders in der Kurzzeitmiete entschieden sich viele Kunden wegen Unsicherheiten beim Laden weiterhin für Verbrenner.

Konstantin Sixt hält grundsätzlich an dem Ziel fest, bis 2030 einen hohen Anteil an Elektrofahrzeugen anzubieten, verweist jedoch auf den schleppenden Ausbau der Infrastruktur. Die geplanten Quoten würden weitreichende Auswirkungen nicht nur auf den Mietwagenmarkt haben, da mehr als 60 Prozent der Neuzulassungen in der EU gewerblich seien.

In der Branche besteht die Sorge, dass Unternehmen Verbrenner länger nutzen könnten, wenn Elektrofahrzeuge nicht praktikabel einsetzbar sind. Als Beispiel nennt Sixt Frankreich, wo steigendes Durchschnittsalter von Fahrzeugen und rückläufige Neuwagenverkäufe beobachtet werden.

Bei den Kosten führt der Sixt-Chef insbesondere den Wertverlust von Elektrofahrzeugen als Faktor auf. Diese hätten derzeit höhere Abschreibungen und längere Standzeiten durch Ladeprozesse. Gleichzeitig setzt das Unternehmen verstärkt auf sogenannte Buyback-Vereinbarungen mit Herstellern, um Restwertrisiken zu reduzieren, und verfolgt weiterhin eine Premiumstrategie mit Fahrzeugen deutscher Marken.