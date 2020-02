Die Konzernsparte Volkswagen Group Components und E.On haben den Prototyp einer neuen, flexiblen „Ultra-Schnellladestation“ präsentiert. Durch die Integration eines Batteriesystems werde es damit möglich, schnelle Strom-Tankstellen ohne Tiefbau oder Netzanschluss „nahezu überall“ und zu attraktiven Konditionen zu installieren.

Nach Einschätzung von E.On und Volkswagen Group Components macht die neue Ladetechnologie den Weg frei, eine größere Anzahl von Schnellladern dort aufzustellen, wo sie tatsächlich gebraucht werden. Insbesondere von Stadtwerken und Kommunen sowie von Tankstellen und Raststätten habe E.On bereits hohes Interesse an dieser Lösung verzeichnet. Darüber hinaus sei das Angebot auf die Elektrifizierung von Parkplätzen des Einzelhandels sowie auf Logistikunternehmen, etwa Paketdienste, zugeschnitten.

Die Installation der Säulen ist laut den Entwicklungspartnern unkompliziert: „Hinstellen, Anschließen, online Konfigurieren“, heißt es dazu. Das Schnellladesystem könne parallel zwei Elektroautos mit – je nach Kompatibilität – bis zu 150 Kilowatt Leistung laden und so durchschnittlich in rund 15 Minuten für um die 200 Kilometer mehr Reichweite sorgen. Damit die in der Ladesäule verbaute Batterie stets ausreichend Kapazität besitzt, wird sie von einem herkömmlichen Stromanschluss von 16 bis 63 Ampere dauerhaft gespeist.

E.On versicherte, die Ultra-Schnelllader ausschließlich mit grünem Strom zu betreiben. Updates, Fernwartung und Abrechnung der Ladesäulen würden über die zentrale Software-Plattform des Energiekonzerns abgewickelt. Die Technologie erfülle alle Voraussetzungen, um sowohl gemäß der EU als auch der deutschen Richtlinie finanziell gefördert zu werden und entspreche den Anforderungen des Eichrechts.

Das Geschäftsmodell für die flexiblen Schnelllader haben E.On und Volkswagen Group Components gemeinsam entwickelt. Das Produkt selbst stammt von dem Autokonzern, für die Integration in ein Betreibersystem kam E.On hinzu. Volkswagen Group Components will noch in diesem Jahr mit der Serienproduktion starten. In der zweiten Jahreshälfte sollen die neuen Ladesäulen dann von E.On an sechs Autobahntankstellen getestet und anschließend unter dem Namen „E.On Drive Booster“ zuerst im deutschen Markt eingeführt werden.

Volkswagen setzt die dem E.On Drive Booster zugrundeliegende Technik bereits seit Anfang des Jahres in Wolfsburg ein. Dort wurden über das Stadtgebiet Stationen verteilt, an denen Elektroautos im Rahmen eines Pilotprojekts für 80 Wochen kostenfrei laden können. Die Aktion ist Teil eines Geburtstagsgeschenks von Volkswagen an die Stadt Wolfsburg für den Aufbau einer Schnelllade-Infrastruktur.