Andreas Radics von der auf die Automobilindustrie spezialisierten Beratung Berylls Strategy Advisors macht auf das seiner Ansicht nach noch ungelöste Recycling-Problem von Elektroautos aufmerksam. Die Politik denke die alternative Antriebsart nicht zu Ende, kritisierte er.

Wenn das E-Auto zur Lösung von Umweltproblemen beitragen soll, müsse das Thema Recycling „schleunigst auf die Tagesordnung der Entsorgungsunternehmen, aber vor allem auf die der Politik“. Mit Ökostrom betriebene Fabriken und Elektrofahrzeuge würden zwar den CO2-Fußabdruck der Mobilität senken, man müsse aber auch das Lebensende und die Zeit danach im Blick behalten. „Wo sind die Vorgaben für ein möglichst umfangreiches Recycling der E-Bauteile, allen voran der Batterie?“, so Radics.

Die Recyclingquote des Batteriematerials liege heute je nach Unternehmen bei etwa 60 bis 70 Prozent, die gültige EU-Richtlinie schreibe derzeit sogar nur 50 Prozent vor. Es sei „höchst unwahrscheinlich“, dass die Rückgewinnungsquote ohne schärfere, verbindliche Vorgaben auf mehr als 90 Prozent steigt. „Denn es gehört zur bitteren Realität, dass sich die Materialrückgewinnung trotz steigender Rohstoffpreise nicht lohnt, die Förderung von Lithium oder Kobalt ist derzeit einfach billiger“, erklärte der Berater.

Die stetig steigende Nachfrage nach Akku-Rohmaterialien werde dafür sorgen, dass sich die Preise für Rohstoffe und zur Herstellung neuer Produkte wiederverwerteten Recyclats angleichen. „Recyclat wird dadurch immer attraktiver für die Industrie“, so Radics. „Dennoch muss schleunigst eine EUweit gültige Mindestrecyclingquote her, die verhindert, dass wertvolle Materialien unsachgemäß in Ländern der Dritten Welt entsorgt werden.“

Problematisch seien auch die vielen Batterietypen: Für deren Demontage brauche es Flexibilität, was teuer sei – es drohe daher eine Kostenfalle. Viele Recycling-Arbeitsschritte müssten manuell ausgeführt werden. Eine Automatisierung sei erst dann sinnvoll, wenn Standard-Akkus in großer Stückzahl recycelt werden müssen. Hier seien die Hersteller gefordert, Standards zu setzen.

„Aber auch die Recycler müssen ihre Hausaufgaben machen, denn jeder Transport von einer Lithium-Ionen-Batterie ist ein Gefahrguttransport. Übrigens unabhängig davon, ob die Batterie demoliert ist oder nicht“, merkte Radics an. Derzeit gebe es europaweit viel zu wenige zertifizierte Unternehmen, die ein beschädigtes Elektroauto und dessen Batterie zerlegen dürfen. Kurze Transportwege könnten helfen Risiken, zu minimieren. Die Zulassungszahlen zeigten das steigende Interesse an Elektroautos, entsprechend müssten die Entsorgungskonzepte angepasst werden.

„Noch ist es ein langer Weg zu einem leistungsfähigen Recycler-Netzwerk, aber es ist ein Weg, der beschritten werden muss, damit das E-Auto sein grünes Versprechen halten kann“, meinte Radics abschließend.