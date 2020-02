Der neue Honda Jazz in "Crosstar"-Ausführung

Honda verkauft die neue Generation des Kleinwagens Jazz in Europa exklusiv mit Hybridantrieb. Zu erkennen ist das Modell an dem „e:HEV“-Schriftzug. Das für den Jazz entwickelte Hybridsystem besteht aus zwei kompakten Elektromotoren, einem 1,5-Liter DOHC i-VTEC Benzinmotor, einer Lithium-Ionen-Batterie und einem Direktantrieb mit intelligenter Steuereinheit.

Mit einer Leistung von 109 PS (80 kW) beschleunigt der neue Jazz in 9,4 Sekunden von null auf 100 km/h, maximal sind 175 km/h möglich. Den Kraftstoffverbrauch gibt Honda in der Einstiegsvariante mit 3,6 l/100 km bei CO2-Emissionen von 82 g/km gemäß NEFZ-Norm an. Der Jazz Crosstar mit Crossover-Optik kommt auf 3,9 l/100 km und 89 g/km.

Der Jazz e:HEV kann mit drei verschiedene Antriebsmodi fahren. Ist der Elektroantrieb („EV Drive“) gewählt, bewegt der mit Energie aus der Lithium-Ionen-Batterie versorgte Elektromotor das Fahrzeug – über wie viele Kilometer maximal, ist noch nicht bekannt. Im Hybridantrieb („Hybrid Drive“) treibt der Benzinmotor den zweiten Elektromotor an, der als Generator arbeitet und Energie für den elektrischen Antriebsmotor erzeugt. Im Motorantrieb („Engine Drive“) ist der Benzinmotor über eine Überbrückungskupplung direkt mit den Rädern verbunden.

In den meisten innerstädtischen Fahrsituationen wechselt der Jazz e:HEV laut Honda automatisch zwischen Elektro- und Hybridantrieb. Bei hohen Geschwindigkeiten übernimmt auch der Verbrennungsmotor die Antriebsarbeit, bei Bedarf liefert der E-Antriebsmotor einen „Boost“ für zusätzliches Drehmoment. Im Hybrid-Modus kann überschüssige Leistung des Benzinmotors für das Aufladen der Batterie über den Generator genutzt werden. Beim Verzögern des Fahrzeugs lädt der E-Antrieb die Batterie mit rekuperierter Energie auf.

Das Kofferraumvolumen des Jazz e:HEV beträgt 298 Liter und lässt sich durch Umklappen der Rücksitze auf 1203 Liter steigern. Die „Magic Seats“ lassen sich bei Bedarf versenken und hochklappen. Über den LCD-Touchscreen des Jazz e:HEV oder per Sprachsteuerung können vernetzte Infotainment-Dienste aktiviert werden, einschließlich Informationen zu Wetter und Parkplätzen, Musik, Navigation, Ortungs- sowie Telefondienste. Zusätzlich zu den integrierten Apps können über Android Auto und Apple CarPlay Smartphone-Inhalte eingebunden werden. Die Verbindung erfolgt entweder kabellos oder über USB. Zudem lässt sich erstmals ein WLAN-Hotspot im Jazz einrichten.

Eine neue hochauflösende Weitwinkelkamera an der Front mit erweitertem Sichtfeld schafft im Jazz e:HEV die Voraussetzungen für diverse Sicherheitsfunktionen und Fahrassistenzsysteme. So erkennt das Kollisionswarnsystem mit aktivem Bremseingriff Fußgänger und Radfahrer jetzt bei Tag und Nacht und bremst auch bei entgegenkommenden oder einbiegenden Fahrzeugen automatisch ab. Eine adaptive Geschwindigkeitsregelung und ein aktiver Spurhalteassistent gehören ebenfalls zum Serienumfang.

Die Markteinführung des Honda Jazz e:HEV ist für Sommer 2020 geplant. Die Preise beginnen bei 22.000 Euro für den neuen Jazz und bei 26.250 Euro für den neuen Jazz Crosstar.