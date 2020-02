Hyundai hat mit Ioniq Elektro und Kona Elektro zwei beliebte, da reichweitenstarke und erschwingliche Elektroautos im Angebot. Der als Kompakt-SUV besonders nachgefragte Kona war in Deutschland zuletzt allerdings nur mit einer Lieferzeit von mindestens zwölf Monaten zu haben. Anfang des Jahres hat Hyundai eine „drastisch“ kürzere Wartezeit versprochen, nun machten die Südkoreaner konkrete Angaben dazu.

„Ab dem Anlauf der Produktion im März wird die reguläre Lieferzeit eines individuell konfigurierten Modells etwa drei Monate betragen“, sagte Jürgen Keller, Geschäftsführer von Hyundai Motor Deutschland, laut kfz-betrieb.de am Donnerstag am Rande der Jahrespressekonferenz des Importeurs in Frankfurt.

Um den Kona zügiger an hiesige Kunden übergeben zu können, wird das Modell bald auch direkt in Europa hergestellt: Im nächsten Monat startet die Produktion zusätzlich im tschechischen Hyundai-Werk in Nosovice, teilte das Unternehmen Ende Januar mit. Man verdreifache damit die Produktionskapazität des Batterie-SUV für Kunden in Europa. Darüber hinaus werde die weiter bestehende Fertigung im südkoreanischen Ulsan „signifikant erhöht“.

Dass Hyundai den Kona in der Elektroauto-Version im letzten Jahr nur mit langer Lieferzeit anbieten konnte, lag dem Hersteller zufolge an der über den Erwartungen liegenden Nachfrage. Hyundai hofft auf anhaltendes Interesse am Markt: „Wir sehen eine große Nachfrage nach bezahlbaren Elektrofahrzeugen in Deutschland“, sagte Keller.

Um die Verkäufe des Kona Elektro weiter zu stärken, hat Hyundai die Garantie in diesem Jahr auf acht Jahre verlängert und die Umweltprämie für seine Elektroautos auf insgesamt 8000 Euro erhöht. Zu neuen Wettbewerbern wie etwa dem im Sommer startenden elektrischen Kompaktwagen ID.3 von VW meine Keller: „Wir haben bereits interessante Modelle auf dem Markt. Mit dem Kona Elektro sind wir in einem absoluten Boom-Segment unterwegs. Und wir werden lieferfähig sein.“ Zudem sei auch der Handel gut gerüstet.

Durch die Erhöhung der Kapazitäten ist in diesem Jahr die Auslieferung von über 80.000 emissionsfreien Fahrzeugen in Europa möglich, hieß es im Januar von Hyundai. Damit wolle der Importeur 2020 „zum größten Anbieter von umweltfreundlichen Fahrzeugen in Europa“ aufsteigen.