MAN: „Bringen Elektroantriebe ab 2023/2024 in Serie“

Der Münchner Nutzfahrzeughersteller MAN hat im Februar neue Technik für seine Lkw vorgestellt. Die Laster sind nun vernetzt, haben gefälligere Cockpits und fahren dem Hersteller nach um bis zu acht Prozent verbrauchsarmer. Da die Dieseltechnik damit weitestgehend ausgereizt ist, stehen künftig alternative Antriebe im Fokus. „Die neue Lkw-Generation kann alle Antriebe aufnehmen“, sagt MAN-Chef Joachim Drees im Gespräch mit dem Handelsblatt.

Wie die Autoindustrie müssen die Lastwagenhersteller immer strengere Klimavorschriften in der EU und anderen Ländern erfüllen. Dazu setzt MAN nun verstärkt auf Elektrifizierung. „Wir werden Elektroantriebe ab 2023/2024 in Serie bringen“, kündigte Drees an. Elektrische Lastwagen würden in der Anschaffung zunächst teurer sein, sich aufgrund der geringeren Betriebskosten aber nach drei bis vier Jahren rechnen – das hänge stark vom jeweiligen Einsatzzweck ab.

Im Schwerverkehr, etwa auf Baustellen, werde der Diesel „noch lange im Einsatz bleiben“, merkte der MAN-Chef an. „Der Fernverkehr könnte am ehesten auf Wasserstoff oder E-Fuels umsteigen. Im Verteilerverkehr unterhalb von 200 Kilometern wird sich der Elektroantrieb ab Mitte des Jahrzehnts durchsetzen.“

Noch mehr als die Käufer von Pkw schauen Lkw-Nutzer auf den Preis und die laufenden Kosten. Rechnet sich ein Fahrzeug nicht, ergibt die Anschaffung für die Betriebe keinen Sinn. Um seinen Kunden attraktive Angebote machen zu können, arbeitet MAN künftig eng mit der Konzernschwester Scania zusammen. Diese und weitere Marken hat Volkswagen 2018 in dem börsennotierten Unternehmen Traton gebündelt.

MAN und Scania teilen sich nun die Entwicklung, die Batteriezellen besorgen sich beide im Volkswagen-Konzern. Wenn die Automarken der Wolfsburger wie VW und Audi im großen Stil Elektroautos auf die Straßen bringen, profitieren die Lkw-Töchter von den günstigen Einkaufspreisen bei Batteriezellen, hofft Drees laut dem Handelsblatt.

MAN hat Ende letzten Jahres den vollelektrischen Lkw eTGM in einer Kleinserie auf den Markt gebracht. Das Modell ist für den mittleren und schweren Verteilerverkehr konzipiert und kann als Kühlfahrzeug, mit Wechselbrücke oder Getränkeaufbau konfiguriert werden. Die Reichweite liegt je nach Einsatzgebiet und Wetterbedingungen bei bis zu 200 Kilometer. Mittel- bis langfristig stellt sich MAN mit einer vom leichten Nutzfahrzeug bis zum schweren Lkw reichenden Strategie auf.