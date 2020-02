Knapp sieben Jahre nach der Einführung des Kleinwagens i3 bringt BMW ab diesem Jahr weitere Elektroautos auf den Markt. Den Anfang macht die Batterie-Version des Kompakt-SUV iX3, 2021 folgen dann die Limousine i4 und der Technologieträger iNext mit reinem Elektroantrieb. Zu den weiteren geplanten Modellen gehören laut einem Bericht ein batteriebetriebener 5er sowie ein Elektro-7er.

Oliver Zipse, seit Mitte letzten Jahres an der Spitze von BMW, hält an der Elektrifizierungs-Strategie seines Vorgängers fest: Im neuen Jahrzehnt kommen mehr und schneller Elektroautos auf den Markt, eigenständige Baureihen mit spezieller Produktion wie den i3 wird es dabei nicht geben. BMW produziert seine konventionellen, hybriden und vollelektrischen Pkw künftig weitestgehend auf einer Fertigungslinie.

2025 soll jedes dritte von dem bayerischen Autokonzern abgesetzte Auto mit E-Motor unterwegs sein. BMW weitet seine Elektroauto-Pläne dazu auch auf das Topmodell der 7er-Reihe aus, schreibt das Handelsblatt unter Berufung auf Unternehmenskreise. Ab 2022 soll es die Oberklasse-Limousine mit einem reinen Strom-Antrieb geben, die stärkste Ausführung soll sogar exklusiv als Elektroauto erhältlich sein. Wenig später folge auf den elektrischen 7er ein nur mit Batterie fahrender 5er. Parallel sollen beide Modelle zusätzlich weiter als Diesel, Benziner und Hybridfahrzeuge angeboten werden.

Dass mindestens der 5er demnächst rein elektrisch erhältlich sein könnte, hat sich bereits angedeutet: Die BMW-Entwickler stellten im letzten Jahr den Hochleistungs-Prototyp „Power BEV“ vor. Es gab zudem Gerüchte, dass es bis 2023 den vollelektrischen i7 auf Basis des neuesten 7er geben wird.

Teilelektrisch mit Plug-in-Hybrid-Technik sind der 5er und 7er schon länger erhältlich. Die aktuellen und geplanten E-Modelle kann BMW durch seine flexible Produktion mit mehrere Antriebsarten unterstützenden Architekturen vergleichsweise kosteneffizient umsetzen. Der Premium-Anbieter will möglichst schnell auf den Markt reagieren können – nur was wirklich nachgefragt wird, wird gebaut, so das Kalkül.