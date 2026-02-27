Überarbeiteter BMW M5 bringt 2027 „Neue-Klasse“-Design

BMW arbeitet bereits an einer Modellpflege für den 2024 vorgestellten, als Limousine und Kombi gebauten M5 mit Plug-in-Hybridantrieb. Erlkönigbilder aus winterlichen Gebieten zeigen einen Prototypen mit deutlich überarbeiteter Frontpartie und einem komplett neuen Innenraum. Die Präsentation ist laut AutoExpress für 2027 vorgesehen und soll zeitgleich mit Updates für die gesamte 5er-Reihe erfolgen.

Äußerlich konzentrieren sich die Änderungen vor allem auf die Front. Der M5 erhält eine im Stil der mit der Elektroauto-Plattform „Neue Klasse“ eingeführten künftigen BMW-Designsprache gestaltete Kombination aus Kühlergrill und Scheinwerfern. Breite, glänzende Einfassungen integrieren künftig neben den Leuchteinheiten Radar- und Sensorsysteme. Noch offen ist dem Bericht zufolge, ob das Modell separate, beleuchtete Nieren in der Mitte tragen wird oder eine zurückhaltendere Gestaltung erhält.

Unterhalb der neuen Front dominiert ein großer Lufteinlass. Er versorgt weiterhin das überarbeitete Plug-in-Hybrid-System, das bereits für das Modelljahr 2026 angekündigt wurde. Die bisherige Systemleistung bleibt erhalten, allerdings verschiebt sich der Anteil stärker zugunsten des Elektromotors. Die Kraftübertragung erfolgt über ein Achtgang-Getriebe und ein aktives Allradsystem an alle vier Räder.

BMW’s M5 Touring is getting a new look, both inside and out…>> https://t.co/QyekQpWZ6X pic.twitter.com/uPzFDJVE5W — Auto Express (@AutoExpress) February 17, 2026

Der aktuelle M5 hat mit dem „M Hybrid Antrieb“ ein teilelektrisches Set-up in der Baureihe eingeführt. Hier wird ein hochdrehendes V8-Triebwerk von einer E-Maschine „mit extrem spontaner Kraftentfaltung“ unterstützt. Gemeinsam erzeugen die beiden Motoren eine Höchstleistung von 535 kW/727 PS und ein maximales Drehmoment von 1 000 Nm. Der M5 vereint ein 4,4 Liter großes, 430 kW/585 PS starkes V8-Triebwerk mit einer in das 8-Gang-M-Steptronic-Getriebe integrierten E-Maschine mit 145 kW/197 PS. Damit geht es in 3,6 Sekunden von 0 auf 100 km/h und weiter bis zu Tempo 305. Rein elektrisch sind bis 67 Kilometer gemäß WLTP-Norm möglich.

An den Seiten und am Heck der Modellpflege sind den Erlkönigfotos nach zu urteilen nur geringfügige Anpassungen zu erwarten, abgesehen von neuen Rückleuchten. Innen kündigt sich laut den Fotografen dagegen ein grundlegender Wandel an: Ein schwarzes Band an der Windschutzscheibe deute darauf hin, dass der überarbeitete M5 das Panoramic-iDrive-System übernehmen wird, das erstmals im neuen vollelektrischen iX3 eingeführt wurde.