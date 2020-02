Porsche liefert seit Ende letzten Jahres sein neues Elektroauto Taycan aus. Übergeben wurde die Sportlimousine zuerst an Kunden in den USA. Wie zunächst in sozialen Medien berichtet wurde, hat im Bundesstaat Florida vor kurzem ein Taycan Feuer gefangen und ist komplett ausgebrannt. Der Wagen stand in der privaten Garage des Besitzers. Ein Porsche-Sprecher bestätigte den Vorfall gegenüber ecomento.de.

„Am Sonntag, den 16.02.2020, wurde Porsche darüber informiert, dass es im US-Bundesstaat Florida zu einem brandursächlichen Schaden in einer privaten Garage gekommen war, in der sich unter anderem ein Fahrzeug unserer Marke befand“, so der Sprecher. Die Ursache sowie der Hergang des Vorfalles würden gegenwärtig untersucht. Porsche bitte „um Verständnis, dass wir uns zu weiteren Details erst äußern können, wenn die Untersuchungen abgeschlossen sind“.

New Porsche Taycan almost burned my buddies house down 61 miles not plugged in! pic.twitter.com/8GsIXg9NZB — Duane Ohly (@duaneohly) February 18, 2020

Im Netz sind ein Video und Bilder zu finden, die ein komplett ausgebranntes Auto in einer schwer beschädigten Garage zeigen. Sie sollen am vergangenen Wochenende entstanden sein. Die zu sehenden Schäden deuten auf ein heftiges Feuer hin, der Taycan soll nicht an die Steckdose des Hauses angeschlossen gewesen sein. Ob das Elektroauto den Brand ausgelöst hat, ist bislang aber noch ungeklärt. Nach Angaben von Porsche ist es das erste Mal, dass ein Taycan gebrannt habe.

Berichte über Elektroauto-Brände gibt es immer wieder, diese finden vor allem im Zusammenhang mit Branchenprimus Tesla große Verbreitung. Der US-Hersteller verweist in diesen Fällen stets auf das im Vergleich zu Verbrennern statistisch äußerst geringe Feuer-Risiko.

Der Porsche Taycan ist der Startschuss für die Elektroauto-Offensive des Zuffenhausener Sportwagenbauers. Die für das Modell entwickelte Technik soll neue Maßstäbe für sportliche Stromer setzen und wird auch von der Konzernschwester Audi eingesetzt. In den USA wurden vom Taycan laut Medien bislang 130 Exemplare ausgeliefert. Auch in Deutschland haben bereits erste Kunden das Elektroauto erhalten.