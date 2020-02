Fiat Chrysler investiert im Rahmen seiner E-Mobilitäts-Offensive umfangreich in den Turiner Fabrikkomplex Mirafiori. Neben der Produktion von teil- und vollelektrischen Autos stehe dabei Nachhaltigkeit im Fokus.

In Mirafiori werden Photovoltaik-Anlagen installiert, die eine Fläche von rund 120.000 Quadratmetern auf Dächern sowie weitere 30.000 Quadratmeter auf 1750 überdachten Parkplätzen bedecken, teilte das Unternehmen mit. Die Gesamtleistung betrage 15 Megawatt. Die umweltfreundliche Energieerzeugung spare rund 5000 Tonnen CO2 ein und liefere nachhaltigen Strom, um die Batterien der im Werk gebauten E-Fahrzeuge aufzuladen. Auf dem Gelände seien 850 Ladestationen, davon 750 auf den Parkplätzen der Mitarbeiter geplant.

Die Investitionen in neue E-Mobilitäts-Produkte der Turiner Werke von Fiat Chrysler betreffen aktuell eine Elektroauto-Version des Kleinwagens Fiat 500. Die Fertigung sei bereits aufgebaut, die Produktion der Vorserienmodelle habe begonnen. Der Markstart soll im kommenden Juni erfolgen. In Vorbereitung sei zudem die Produktion der neuen Modellversionen des Maserati GranTurismo und des Maserati GranCabrio, inklusive zweier erstmals verfügbarer vollelektrischer Varianten. Darüber hinaus werde derzeit eine Batteriefertigung in Mirafiori vorbereitet, in der die Batteriemodule für alle elektrifizierten Modelle von Maserati entstehen sollen.

„Die neuen Projekte zur Nachhaltigkeit und die bereits erreichten Meilensteine in der Produktion zeigen, wie FCA weiterhin seine Aktivitäten verstärkt, zu denen auch alle Mitarbeiter und die Exzellenzzentren einen Beitrag leisten“, so Fiat-Chrysler-Manager Pietro Gorlier. „Mit dem Produktionsstart einer ganzen Reihe neuer Modelle und weiteren Projekten zur Elektrifizierung ist 2020 ein signifikant wichtiges Jahr für die Zukunft der gesamten Gruppe.“

Fiat Chrysler hat bei der E-Mobilität lange gezögert, mittlerweile aber eine Elektrifizierungs-Offensive gestartet. Zu dem italienisch-amerikanischen Konzern gehören neben den beiden Kernmarken und Maserati diverse weitere bekannte Anbieter, darunter Jeep, Dodge und Alfa Romeo. Das Portfolio soll künftig verstärkt mit teil- und vollelektrischen Modellen für die immer strengeren Emissionsvorgaben in der EU und anderen Märkten fit gemacht werden.