Erster A.T.U-Standort erhält „Ultra-Schnellladestation“

Die deutsche Werkstattkette A.T.U installiert seit 2017 schnelle Ladestationen an ihren Standorten. Auf dem Gelände der Filiale in Kamen bei Dortmund wurde nun zusammen mit dem niederländischen Ladeinfrastruktur-Anbieter Allego die erste sogenannte High Power Charging Ladesäule (HPC) in Betrieb genommen.

Mit der neuen Zapfsäule wolle A.T.U einen Beitrag zu einem deutschlandweiten, intelligenten Netz an Lademöglichkeiten schaffen. Den Standort der ersten Strom-Tankstelle dieser Art bei A.T.U habe man aus strategischen Gründen gewählt: Er liege direkt am Kamener Kreuz, einem der am stärksten frequentierten Autobahnknotenpunkte Deutschlands.

Der HPC-Lader von A.T.U ist Teil des paneuropäischen Projekts Mega-E, das von der EU mit Fördergeldern in Höhe von 29 Millionen Euro unterstützt wird. Im Rahmen von Mega-E errichtet Allego an 322 Standorten und in 20 Ländern besonders schnelle Ladepunkte.

In Kamen kann wie bei allen Standorten von Mega-E mit bis zu 350 kW geladen werden. Elektroautos lassen sich damit für eine zusätzliche Reichweite von hundert Kilometern in weniger als fünf Minuten auffrischen. Die volle Leistung unterstützen aktuelle Modelle allerdings noch nicht. Zusätzlich zu der HPC-Säule steht bei A.T.U eine Lademöglichkeit für bis zu 50 kW zur Verfügung. Geliefert wird jeweils Ökostrom. Die Bezahlung kann über alle gängigen Ladekarten und Zugangs-Apps sowie über Ad-hoc-Laden per Kreditkarte erfolgen.

„Wir wollen, dass Autofahrer hierzulande ein engmaschiges und hochmodernes Netz von Ladesäulen vorfinden. Der neue A.T.U Ultra Charger am Kamener Kreuz ist ein wichtiger Meilenstein unseres Maßnahmenpakets“, so Matthieu Foucart, Vorsitzender der Geschäftsführung von A.T.U.

Insgesamt gibt es Unternehmensangaben nach deutschlandweit bisher an 44 Standorten von A.T.U Schnellladestationen für Elektroautos. Alle Filialen hätten zudem mindestens einen Mitarbeiter, der für Standard-Arbeiten an Hochvolt-Fahrzeugen ausgebildet ist. Dies umfasse etwa den Reifenwechsel sowie klassische Reparaturen wie den Austausch von Bremsen und Stoßdämpfern. In rund 95 Prozent der Filialen könnten auch komplexere Eingriffe durchgeführt werden, für die das Fahrzeug spannungsfrei geschaltet werden muss.