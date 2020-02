Um die in diesem Jahrzehnt deutlich strengeren CO2-Vorgaben in der EU und anderen Ländern zu erfüllen, setzen die meisten Autohersteller verstärkt auf Plug-in-Hybride. Die Verbindung aus Verbrennungs- und Elektromotor erlaubt mehrere Kilometer rein elektrisches, lokal emissionsfreies Fahren, was sich günstig auf den Normverbrauch und die Klimafreundlichkeit auswirkt. Ein Trend wirkt dem aber entgegen.

Trotz der verschärften CO2-Limits und Diskussion um klimafreundlicheren Verkehr sind die in Deutschland fahrenden Autos immer stärker motorisiert. Die hierzulande im letzten Jahr neu zugelassenen 3,61 Millionen Fahrzeuge wiesen im Durchschnitt eine Leistung von 158 PS auf – und damit fünf PS mehr als der Durchschnittswert 2018. Das ergab eine Analyse des CAR-Center Automotive Research an der Universität-Duisburg Essen, von der Welt.de berichtet.

Der Zuwachs um durchschnittlich fünf PS ist der stärkste seit dem Jahr 2011, damals gab es im Verhältnis zu 2010 eine ebenso starke Steigerung. „Nur einmal war in den vergangenen 25 Jahren die PS-Zahl der Neuwagen rückläufig“, sagte Ferdinand Dudenhöffer, Leiter des CAR-Centers, Welt.de. „Das war 2009 – im Jahr der staatlichen Abwrackprämie, die zu einem wahren Boom bei Kleinwagen geführt hatte. Ansonsten gibt es in Deutschland nur eine Richtung der PS-Zahl: nach oben.“

Dudenhöffer glaubt, dass sich die Entwicklung bei der Motorisierung fortsetzen wird – und die PS-Zahl noch schneller als bisher steigt. Das liege zum einen an den großen und hoch motorisierten SUV, die seit Jahren boomen. Bei diesem Fahrzeugtyp falle die durchschnittliche PS-Zahl mit 172 PS um neun Prozent höher als bei Durchschnitts-Neuwagen aus. Da für SUV weiteres Wachstum erwartet wird, dürften auch die PS-Zahlen weiter zunehmen.

Neben Dieselfahrzeugen weisen laut dem CAR auch Plug-in-Hybride steigende PS-Zahlen auf. Viele Hersteller setzen seit dem Dieselskandal vermehrt auf Teilzeit-Stromer, diese werden zudem in Deutschland über den „Umweltbonus“ mit bis zu 3750 Euro gefördert. Die PS-Zahl für Plug-in-Hybride lag 2019 bei durchschnittlich 194 PS, berichten die Marktbeobachter des CAR. Hoch motorisiert seien dabei nicht nur SUV, sondern zunehmend auch durchschnittliche Mittelklassefahrzeuge. So sei etwa vom neuen Golf 8 auch eine teilelektrische Variante mit 245 PS geplant.

Plug-in-Hybride nur bedingt umweltfreundlich

Auf dem Papier haben Plug-in-Hybride einen geringen Kraftstoffverbrauch und niedrige CO2-Emissionen. Um die offiziellen Angaben des Herstellers dazu auch nur annähernd zu erreichen, müssen sie allerdings möglichst oft nur durch den E-Motor statt den Verbrenner bewegt werden. Ebenso wichtig ist die Herkunft des Stroms für das Aufladen der Batterie.

Dudenhöffer warnte die deutschen Hersteller vor einem möglichen Akzeptanz-Risiko bei zu hoch motorisierten Plug-in-Systemen. „Nichts wäre gefährlicher für die Autobauer, als den Plug-In in die klimafeindliche Ecke zu manövrieren. Immer neue, größere und mächtigere SUV könnten neue Debatten auslösen“, meinte der Autoexperte. Möglicherweise sollte die Branche auf besonders große „Monster-SUV“ verzichten.

Der Verkehrsexperte des Umweltverbands BUND Jens Hilgenberg verlangt laut der Automobilwoche eine Bonus-Malus-Regelung, um den Kauf von Autos mit hohem Kraftstoffverbrauch zu verteuern. Plug-in-Hybride würden nur dann einen Umweltnutzen haben, wenn mit ihnen ein Großteil der Kilometer elektrisch und mit Ökostrom zurückgelegt werde. „Das wird aber aktuell weder überprüft noch angereizt“, bemängelte Hilgenberg.