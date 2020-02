Ende letzten Jahres hieß es noch, dass Teslas neues Mittelklasse-SUV Model Y im Herbst 2020 eingeführt wird. Später wurde der Beginn der Serienproduktion auf den Sommer, zuletzt dann auf das erste Quartal vorgezogen. Tesla bestätigte nun, sein zweites Elektroauto für den Massenmarkt im März auszuliefern. Das geht aus Meldungen von Vorbestellern im Netz hervor.

„Ihr Model Y kommt bald“, heißt es in der unter anderem auf Twitter veröffentlichten E-Mail an Model-Y-Käufer. Und weiter: „Glückwunsch! Ihr Model Y ist bereit für die Lieferung im März 2020.“ Tesla bringt sein nächstes Elektroauto demnach anders als den Mittelklassewagen Model 3 und auch die davor eingeführten Premium-Stromer Model S und Model X deutlich früher als angekündigt auf den Markt.

Zuerst startet das Model Y wie bei Tesla üblich in den USA. Die jetzt benachrichtigten Vorbesteller wurden dazu aufgefordert, einen Termin für die Übergabe zu bestätigen. Anschließend könne der Kauf finalisiert werden. Konkrete Angaben zum Lieferbeginn im März sind in Teslas E-Mail nicht enthalten. Wann das Model Y in Deutschland an die ersten Kunden übergeben werden soll, ist noch nicht bekannt.

Angeboten wird das Model Y hierzulande ab 58.620 Euro, dafür gibt es Allradantrieb und eine Reichweite von 505 Kilometer gemäß der neuen WLTP-Norm. Von Null auf Hundert geht es in 5,1 Sekunden, maximal sind 217 km/h möglich. Die ab 65.620 Euro kostende Sportversion „Performance“ mit einer Reichweite von 480 Kilometern schafft den Sprint auf Tempo 100 in 3,7 Sekunden, bei 241 km/h ist Schluss.

Tesla-Chef Elon Musk erwartet für das neue Kompakt-SUV eine noch größere Nachfrage als nach dem anhaltend populären Model 3. Anders als sonst üblich hat er bisher nicht verraten, wie viele Vorbestellungen für die Neueinführung vorliegen. Die in den USA, Deutschland und auch in China geplante Produktion lässt jedoch auf großes Interesse am Model Y schließen. 2016 hatte Musk gesagt, dass er die Nachfrage für einen mittleren rein elektrischen SUV-Crossover bei 500.000 bis zu einer Million Einheiten pro Jahr sieht.