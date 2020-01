Tesla hat das jüngste Geschäftsergebnis und ein Update zum aktuellen Stand des Unternehmens präsentiert. 2019 sei ein entscheidendes Jahr für den Elektroautobauer gewesen. So gebe es weiter eine starke Nachfrage nach dem Mittelklassewagen Model 3, ein wichtiger neuer Stromer sei vor dem Zeitplan und die Profitabilität halte an. Durch konsequente Kostenkontrolle habe zudem der Cash Flow zuletzt stark zugenommen.

Der Großteil der Bestellungen seien 2019 von neuen Kunden ohne vorherige Reservierung eines Fahrzeugs eingegangen, betonte Tesla. Dies sei ohne Ausgaben für Werbung gelungen und zeige das große Potential über die Käufe früher Interessenten hinaus. „Das Interesse an unseren Produkten wird weiter wachsen, wenn mehr Leute unsere Autos fahren und die Industrie zusehends die Elektrifizierung etabliert“, so die Kalifornier.

Tesla konnte 2019 insgesamt 367.500 Elektroautos verkaufen. Den größten Anteil hatte das Model 3 mit über 300.000 Einheiten. Wesentlich für die zukünftige Absatzsteigerung soll das neue Model Y sein. Das Mittelklasse-SUV befindet sich Unternehmensangaben nach vor dem Zeitplan, derzeit werde die Produktion vorbereitet. Die ersten Kundenfahrzeuge sollen Ende des aktuellen Quartals ausgeliefert werden. Tesla teilte weiter mit, die Reichweite des Model Y von 280 auf 315 Meilen (ca. 507 km) gemäß der vergleichsweise realistischen US-Norm EPA gesteigert zu haben. Der Wagen sei nun mit noch größerem Abstand das energieeffizienteste E-SUV weltweit.

Weiteres Wachstum im Fokus

Die Produktionskapazitäten der Volumenautos Model 3 und Model Y liegen laut Tesla aktuell bei 400.000 Stück pro Jahr, ab Mitte 2020 sollen von diesen Baureihen 500.000 Exemplare jährlich hergestellt werden können. Konkret geht Tesla für dieses Jahr von mehr als 500.000 Auslieferungen aus. Die Produktion werde dabei aufgrund des Hochlaufs von Model 3 und Model Y in den USA sowie in der neuen Fabrik in China voraussichtlich die Lieferungen übersteigen.

Mit Blick auf die Energiesparte hieß es, dass 2019 insgesamt 1,65 Gigawattstunden an Stromspeichern für private und gewerbliche Kunden umgesetzt wurden – „mehr als wir in allen Jahren zuvor insgesamt installiert haben“, unterstrich Tesla. Insbesondere das Interesse von internationalen Projektentwicklern und Energieversorgern sei groß. Tesla gehe davon aus, dass die Bereitstellung von Stromspeichern sowie Solarlösungen in diesem Jahr um mindestens 50 Prozent zunimmt.

Der Umsatz des Unternehmens stieg im vierten Quartal 2019 auf 7,4 Milliarden Dollar – leicht über die Analysten-Erwartungen, aber nur zwei Prozent über den Quartalswert ein Jahr zuvor. Rund 6,4 Milliarden stammten aus dem Autogeschäft. Wie im dritten Quartal blieb Tesla mit einer operativen Marge von 4,9 Prozent (Vorjahresquartal: 5,7 Prozent) und einem operativen Gewinn von knapp 360 Millionen Dollar in den schwarzen Zahlen. Für das mit hohen Verlusten begonnene Gesamtjahr ergab sich allerdings ein operativer Verlust von 69 Millionen Dollar.

Für die kommenden Quartale stellte Tesla weitere Barmittelzuflüsse und Gewinne in Aussicht, während dem Start oder Hochlauf von neuen Produkten könne es jedoch Ausnahmen geben. „Anhaltendes Volumen-Wachstum, die Expansion der Kapazität und Geldfluss bleiben unser Hauptfokus“, erklärte der US-Hersteller. „Wir sind weiter überzeugt, dass unser Unternehmen soweit gewachsen ist, dass es sich selbst finanziert.“