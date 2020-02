Zu den diversen angekündigten und geplanten Elektroautos der neuen Produktfamilie ID. von VW gehört laut einem Bericht auch ein Sportwagen. Die Baureihe mit fortschrittlicher Technik soll als Aushängeschild für limitierte elektrische „R“-Modelle dienen.

Der besonders sportliche ID. ist laut Autocar als Coupé sowie Roadster in Arbeit. Das britische Autoportal beruft sich bei den in Erfahrung gebrachten Informationen auf Unternehmenskreise. Als technische Plattform werde wie bei allen ID.-Modellen der Stromer-Baukasten MEB dienen. Möglicherweise werde VW mit dem ID.R für die Straße – einen ID.R-Prototyp nur für die Rennstrecke gibt es bereits – gegen Teslas ab 2021 erwartetes Super-Elektroauto Roadster 2 antreten.

Mit MEB lassen sich diverse Setups realisieren, etwa mit Front-, Heck- oder Allradantrieb. In der Top-Ausführung sollen die Wolfsburger ihren straßentauglichen ID.R-Sportwagen als 2+2-Sitzer mit zwei Motoren ähnlich wie das SUV ID.4 planen. Das Flaggschiff der elektrischen ID.R-Modelle für Kunden könnte die Basis für den Nachfolger des TT von VWs Konzernschwester Audi stellen, für den eine Zukunft als reines Elektroauto im Gespräch ist, so Autocar. Möglich sei auch, dass Porsche den Boxster mit MEB elektrifiziert und als weiteren kompakten Elektro-Sportwagen im Volkswagen-Konzern anbietet. Eine Reihe von Designstudien soll es bereits geben.

Die Energie für den Vortrieb im ID.R-Sportwagen könnte eine neue, auf Hochleistung ausgelegte Batterie liefern, heißt es in dem Bericht weiter. Die Technologie werde intern von Volkswagens Motorsport-Abteilung aufbauend auf mit dem ID.R-Prototyp gesammelten Erfahrungen entwickelt. „Wir starten mit Hilfe des Teams für den ID.R mit der Arbeit an den ersten Batterien für leistungsstarke Straßenfahrzeuge, es wird also eine direkte Verbindung zwischen ihnen geben“, verriet Volkswagen-Motorsport-Chef Sven Smeets.

Welche Unterschiede die Batterien für Elektro-Sportwagen zu den regulären ID.-Modellen, beispielsweise dem im Sommer startenden Kompaktwagen ID.3, aufweisen werden, ist noch unklar. Autocar zufolge werden andere chemische Prozesse in den Akkus genutzt. Darüber hinaus sei eine neuartige, effizientere Architektur für die Batteriemodule und die darin enthaltenen Zellen vorgesehen.

Die ID.R-Modelle für die Straße sollen über den geplanten sportlichen ID.-Varianten mit „GTX“-Ausstattung positioniert werden. Letztere ist das Pendant zu den „GTI“-Versionen aktueller Verbrenner-Fahrzeuge wie dem Golf. Die dynamischsten VWs sollen antriebsübergreifend mit dem Sportlabel „R“ versehen werden.