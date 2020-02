Neben den bei wasserstoffbetriebenen Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen führenden asiatischen Unternehmen treiben auch europäische Firmen die Technologie voran. Hierzulande ist das insbesondere der Zulieferriese Bosch, in Frankreich der dort führende Zulieferer Faurecia. Bei Letzterem hält man wie bei Bosch reine Batterie-Stromer in einigen Segmenten nicht für die beste E-Mobilitäts-Lösung.

„Ich glaube, dass es viel zu früh ist, schon von einer endgültigen Entscheidung zugunsten des batterieelektrischen Autos zu sprechen“, sagte Faurecia-Chef Patrick Koller im Interview mit der WirtschaftsWoche. Es gebe gute Argumente für und gegen Batterie- und Wasserstoff-E-Mobilität. Bei Zügen, Schiffen und schweren Lkw traue Koller Brennstoffzellen-Technik „deutlich mehr zu als der Batterie“. Aber auch bei größeren Pkw sollte man sich nicht auf reinen E-Antrieb konzentrieren.

Gegen die Batterie sprechen laut dem Faurecia-Chef einige ungelöste Probleme. So sei sie für Nutzfahrzeuge noch zu groß und zu schwer. Es könnte zudem Engpässe bei einigen wichtigen Batterie-Rohstoffen geben, was bei der Brennstoffzelle nicht der Fall sei. Zwar werde auch hier eine Batterie eingesetzt, diese falle aber viel kleiner als bei reinen Elektrofahrzeugen aus. Für die breite Masse fehle es außerdem an Lademöglichkeiten.

Dass Brennstoffzellen-Antriebe weniger effizient als vollelektrische Systeme sind und bei der Herstellung von Wasserstoff viel Energie verloren geht, hält Koller für vernachlässigbar. Der Wirkungsgrad sei nicht entscheidend, wenn Wasserstoff aus erneuerbaren Energien gewonnen werde. Wesentlich seien die Kosten: „Ist es wegen der großen Batterie und des nötigen Ausbaus des Stromnetzes am Ende billiger, einen Kilometer mit aus Grünstrom hergestelltem Wasserstoff zu fahren oder mit Grünstrom aus der Batterie? Nur darum geht es“, so Koller. Denn nahezu CO2-frei seien beide Antriebsarten.

Betrachte man die Gesamtsysteme, sei Wasserstoff in Nutzfahrzeugen und größeren Pkw bei Reichweiten von über 300 Kilometer im Vorteil. Voraussetzung dafür sei allerdings, dass „grüner“ Wasserstoff in großen Mengen dort erzeugt wird, wo es einfacher und günstiger als in Nordeuropa ist – „etwa im Sonnengürtel Afrikas“, erklärte Koller. Der Transport nach Europa könnte dann über Pipelines abgewickelt werden.

Dass die meisten Autokonzerne heute auf nur mit Batterie betriebene Stromer setzen, ist dem Faurecia-Chef nach dem politischen Druck geschuldet. Es werde eine Lösung gefordert, die unmittelbar eingesetzt werden kann. Und das Elektroauto sei schon weiter entwickelt als Brennstoffzellen-Lösungen. Das müsse aber nicht so bleiben – „es wäre ein Fehler, diese Debatte bereits für erledigt zu erklären“, meinte Koller.