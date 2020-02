Audis Mittelmotor-Sportwagen R8 soll mit der aktuellen Generation auslaufen. Allerdings haben die Ingolstädter wohl vor, die Baureihe als Stromer neu aufzulegen. Zuletzt hieß es, dass ein rein elektrisches Modell in Planung ist. Laut einem Bericht ist derzeit jedoch eine Hybrid-Version wahrscheinlicher.

Der Geschäftsführer der Motorsportabteilung Audi Sport Oliver Hoffman sagte im Gespräch mit TopGear, dass es noch keine Entscheidung hinsichtlich der Technologie und Plattform für den nächsten R8 gebe. Angesichts der künftigen staatlichen Vorgaben stehe aber fest, dass eine Elektrifizierung stattfinden wird.

Hoffmann wies darauf hin, dass der bestehende R8 die Basis für das Kundensport-Programm mit Verbrennungsmotoren von Audi stellt, diese Nachfrage wolle man auch in Zukunft bedienen. Die für den Motorsport auf Rennstrecken modifizierten R8 teilen sich über 50 Prozent der Teile mit den Straßenfahrzeugen, TopGear zufolge deutet das auf den Einsatz von Hybridtechnik hin.

Bei einem neuen, teilelektrischen R8 könnte es sich nur um einen Zwischenschritt handeln. Der aktuelle Verbrenner wird in Neckarsulm gebaut, wo ab Ende dieses Jahres auch der vollelektrische Gran Turismo e-tron GT entsteht. Später könnte dort der von Insidern vermutete neue R8 e-tron vom Band laufen. Der Elektroauto-Technologieträger wurde 2016 nach weniger als zwei Jahren und unter 100 Exemplaren eingestellt. Spekuliert wird aber auch, dass der 2018 präsentierte vollelektrische Supersportwagen PB18 e-tron den R8 komplett ablösen könnte.

Für was für einen elektrifizierten Sportwagen sich Audi auch entscheidet, der technische Anspruch dürfte wesentlich höher als beim eher leistungs- und reichweitenschwachen R8 e-tron sein. Wohin es gehen könnte, zeigt der PB18 e-tron: Der Antrieb besteht aus drei E-Maschinen – eine vorn, zwei hinten. Die Gesamtleistung beträgt 500 kW (680 PS), beim Boosten kann der Fahrer kurzzeitig bis zu 570 kW (775 PS) abrufen. Trotz Höchstleistung sollen mit einer Ladung mehr als 500 Kilometer möglich sein.

„Es gibt eine hohe Nachfrage unserer Kunden nach immer mehr Leistung. Und Elektrifizierung ist ein Fundament unserer Zukunft – in Bezug auf das Erfüllen der weltweiten Regularien, aber auch für mehr Leistung“, so Hoffman. Bei der Elektrifizierung von Audis besonders sportlichen RS-Modellen sei allerdings das Gewicht noch eine Herausforderung. Im Fokus stehe außerdem die Geräuschkulisse, Audi arbeite an einem speziellen Sound für Elektroautos.