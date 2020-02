Der neue Touareg R mit Plug-in-Hybrid-Antrieb ist zukünftig das Topmodell der Marke VW und der erste Teilzeit-Stromer unter den besonders sportlichen R-Modellen. Offiziell vorgestellt wird er auf dem Genfer Auto-Salon im März, im Vorfeld veröffentlichte VW die wichtigsten Details zu dem Elektro-Verbrenner-Modell.

Das Hybrid-System des Touareg R besteht aus einem V6-Turbomotor mit 250 kW (340 PS), der E-Maschine mit 100 kW (136 PS) und einer im Unterboden des Kofferraums verstauten Lithium-Ionen-Batterie mit 14,1 kWh Energiegehalt. Die Kraftübertragung erfolgt über ein 8-Gang-Automatikgetriebe mit Tiptronic und ein Verteilergetriebe an das serienmäßige Allradsystem.

Der insgesamt 340 kW (462 PS) starke Touareg R biete „eine innovative Symbiose aus souveräner Leistung und elektrischer Effizienz“, wirbt VW. Das neue SUV starte bei ausreichend geladener Batterie stets im elektrischen „E-Mode“ und damit lokal emissionsfrei. Bis 140 km/h kann der Plug-in-Hybrid elektrisch fahren, darüber schaltet sich der Benzinmotor zur E-Maschine hinzu.

Via Hybrid-Menü im Infotainmentsystem lässt sich der Ladestand der Batterie steuern. Es kann beispielsweise eingestellt werden, dass am Ende einer Reise noch so viel elektrische Energie übrig ist, dass die Fahrt in der Stadt elektrisch erfolgen kann. Ist das Navigationssystem aktiv, berücksichtigt der Batteriemanager die Straßen- und Topographie-Daten für eine möglichst große elektrische Reichweite.

Der Touareg R ist für Anhängelasten von bis zu 3,5 Tonnen ausgelegt. Als erstes Plug-in-Hybrid-SUV wird der VW zudem mit „Trailer Assist“ angeboten. Das Assistenzsystem zum automatisierten Rangieren mit einem Anhänger ist im Touareg R auch rein elektrisch möglich. Die neueste Version des Travel Assist erlaubt das assistierte Fahren zudem bis zu einer Geschwindigkeit von 250 km/h.

Der unter anderem mit dem Exterieur-Design-Paket „Black Style“ sowie 20-Zoll-Leichtmetallrädern und „R-Line“-Interieur mit Lederausstattung aufgewertete Touareg R soll in der zweiten Jahreshälfte auf den Markt kommen. Wie viele Kilometer nur mit Strom möglich sind, ist noch nicht bekannt – es dürften um die 50 sein. Auch zu den Verbrauchswerten und dem Preis schweigt sich VW noch aus.