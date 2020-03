Renault hat mit dem Morphoz eine neue, modulare und bei Bedarf verlängerbare Elektroauto-Studie vorgestellt. Der Konzeptwagen soll einen Ausblick auf die zukünftige Generation von Stromern der Franzosen geben, die in den nächsten Jahren auf den Markt kommen werden.

Auf Knopfdruck legt der Morphoz in der Länge um 40 Zentimeter zu. Je nach Einsatzbereich gewinnen Passagiere und Gepäck dadurch an zusätzlichem Platz. Im „City”-Modus misst das Fahrzeug 4,4 Meter – wenige Zentimeter mehr als ein Renault Mégane. Durch die neue Plattform und den kompakt bauenden Antriebsstrang bietet der Morphoz ein Raumangebot wie ein Modell aus einer höheren Fahrzeugklasse. Die Energie für den Vortrieb stellt standardmäßig eine 40-kWh-Batterie zur Verfügung, die bis zu 400 Kilometer Reichweite ermöglicht.

Im „Travel”-Modus wächst der Morphoz auf 4,8 Meter Länge, was etwa dem Format des oberen Mittelklasse-Modells Renault Talisman entspricht. Der Radstand legt von 2,73 auf 2,93 Meter zu. Für den Wandel vom kompakten Stadtfahrzeug zum größeren Reisewagen fährt das Heck hinter der C-Säule aus und der Vorderwagen rollt um 20 Zentimeter nach vorne. Während die Hinterräder ihre Position halten, machen die Vorderräder die Vorwärtsbewegung mit.

Durch das Strecken wächst der Fußraum im Fond, im Kofferraum wird Platz für zwei extra Koffer geschaffen. Unterhalb des Innenraums entsteht Raum für zusätzliche Akkus mit 50 kWh Kapazität, was die Batteriekapazität des Morphoz auf 90 kWh steigert. Damit kann die Studie 700 Kilometer auf der Autobahn zurücklegen. Parallel zur Batterie-Kapazität steigt im „Travel”-Modus auch die Leistung des Elektromotors: Statt 100 kW (136 PS) sind nun 160 kW (218 PS) abrufbereit.

Für den Wechsel vom „City”- zum „Travel”-Modus muss der Morphoz eine spezielle Station anfahren. Dort werden automatisiert „in Sekundenschnelle“ durch eine Klappe im flachen Unterboden die zusätzlichen Batterien installiert. Am Ende der Reise werden die 50-kWh-Akkus hier wieder entnommen und der Morphoz verwandelt sich zurück in einen Kompaktwagen. Werden die Zusatzbatterien nicht benötigt, dienen sie der Energieversorgung einer Self-Service-Fahrradstation, der Verkehrsinfrastruktur sowie benachbarten Gebäuden zum lokalen Energiemanagement, erklärt Renault.

Im Alltag erfolgt das Aufladen des Morphoz per Induktion, also kabellos, an entsprechenden Stationen oder während der Fahrt auf hierfür eingerichteten Straßenabschnitten.

„Der Renault Morphoz kündigt die nächste Generation unserer Elektrofahrzeuge an”, sagt Renaults Elektroauto-Chef Gilles Normand. „Die modulare Plattform CMF-EV steigert die elektrische Performance, der weite Radstand in Verbindung mit den weit außen positionierten Rädern bietet völlig neue Möglichkeiten beim Fahrzeugdesign und der großzügigen Raumgestaltung.”

Mit dem Morphoz habe man private Fahrzeughalter wie auch Shared-Mobility-Anbieter und -Kunden im Blick, so Renault. Um die gemeinsame Nutzung zu erleichtern, verzichte die Studie bewusst auf Details wie Zündschlüssel oder Zugangs- und Startkarten. Als digitaler Fahrzeugschlüssel für den Morphoz dient ausschließlich das Smartphone.