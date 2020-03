Mit dem Volvo XC40 Recharge P8 AWD kann jetzt das erste vollelektrische Modell der Schweden in Deutschland bestellt werden. Das Kompakt-SUV mit 400 Kilometer Reichweite gemäß WLTP-Norm wird hierzulande zunächst ausschließlich in der sportlichen Ausstattungslinie R-Design ab 62.000 Euro verkauft.

Der XC40 Recharge P8 AWD verfügt an jeder Achse über einen Elektromotor mit 150 kW (204 PS) und damit Allradantrieb. Die Systemleistung beträgt 300 kW (408 PS), der Sprint auf Tempo 100 gelingt in 4,9 Sekunden. Maximal sind 180 km/h möglich. Neigt sich der Ladestand der Lithium-Ionen-Batterie mit 78 kWh Kapazität dem Ende entgegen, lässt sie sich an einer Schnellladestation mit bis zu 150 kW innerhalb von 40 Minuten zu 80 Prozent aufladen.

Wie sein konventionell angetriebenes Gegenstück basiert der neue Volvo-Stromer auf der kompakten Modular-Architektur CMA. Die zusammen mit dem chinesischen Mutterkonzern Geely entwickelte Plattform ist bereits auf alternative Antriebe ausgelegt, der batteriebetriebene XC40 weist aber umfassende Anpassungen auf. So haben die Ingenieure die Frontstruktur komplett neu gestaltet und verstärkt, um das Fehlen des Verbrennungsmotors zu kompensieren. Die Batterie ist durch einen in die Mitte der Karosseriestruktur integrierten Sicherheitskäfig geschützt.

Neben einem modernen Elektroantrieb verfügt der XC40 Recharge P8 AWD über diverse Sicherheits- und Assistenzsysteme. Zusätzlich zu dem in allen Volvo-Modellen serienmäßigen Notbremssystem gehören unter anderem ein aktiver Spurhalteassistent, die vor dem Abkommen von der Fahrbahn schützende „Road Edge Detection“ sowie die „Run-off Road Protection“ zum Serienumfang.

Im Innenraum bietet Volvo ein neues Infotainment-System: Der XC40 Recharge P8 AWD fährt als erster Wagen der Marke mit Android-Betriebssystem von Google. Dieses ermöglicht auf dem Neun-Zoll-Touchscreen Personalisierung und Services wie Sprachsteuerung via Google Assistant, Navigation per Google Maps sowie Zugang zum Google Play Store für zusätzliche Apps. Das Datenvolumen ist in den ersten vier Jahren nach dem Kauf unbegrenzt.

Das Audiosystem des XC40 Recharge P8 AWD umfasst acht Lautsprecher mit 250 Watt, digitalen Radioempfang DAB+, Bluetooth-Freisprecheinrichtung und Sprachsteuerung. Basierend auf der Ausstattungslinie R-Design sind außerdem eine Zwei-Zonen-Klimaautomatik, Lederlenkrad und -schalthebel, Sitz- und Lenkradheizung, elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbare Außenspiegel, eine elektrisch öffnende Heckklappe sowie ein anthrazitfarbener Dachhimmel an Bord. Via App lässt sich das Fahrzeug vorklimatisieren.

Darüber hinaus wirbt Volvo für den XC40 Recharge P8 AWD mit reichlich Stauraum, beispielsweise in den Türen, unter den Sitzen sowie im Kofferraum. Da kein Verbrennungsmotor vorhanden ist, steht im „Frunk“ unter der Fronthaube zusätzlicher Stauraum im Vergleich zum regulären XC40 zur Verfügung. Die elektrische Version der Baureihe kann auch Anhänger ziehen, die Anhängelast liegt bei 1500 kg gebremst.