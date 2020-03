Hiesige Hersteller haben beim letzten Autogipfel zugesagt, das Ziel der Bundesregierung von einer Million Ladepunkten in Deutschland bis 2030 zu unterstützen. Sie haben erklärt, bis 2022 mindestens 15.000 und bis 2030 100.000 Ladeeinrichtungen beizusteuern. Der Aufbau der Hersteller-Ladeinfrastruktur gehe vor allem auf Kosten des Handels, bemängelte kürzlich der Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK). Die Branche bekräftigte diese Kritik nun.

„Die Hersteller machen Zusagen an den Staat, letztlich bauen aber die Händler den größten Teil der Ladeinfrastruktur“, sagte Arne Joswig, Vorstandsmitglied beim ZDK, im Gespräch mit der Automobilwoche. Laut Christian Rönsch, Vorstandsmitglied im BMW-Händlerverband, stehen Investition und Ertrag „zum jetzigen Zeitpunkt in noch keiner Relation“. Er merkte an: „Dass das Geschäftsmodell bisher so schlecht ist, hätten wir nicht gedacht.“ Rönsch habe in den letzten drei Jahren um die 500.000 Euro in die E-Mobilität investiert, seit 2015 in diesem Bereich jedoch weniger als 500 Werkstattkontakte registriert.

Die Autobauer halten an ihren Plänen fest, berichtet die Automobilwoche. So lege BMW die Verpflichtung zum Aufbau von Ladesäulen in den Vertragsstandards fest: Anzahl, Standort und Ausstattung würden vorgeschrieben, so die Branchenzeitung. Bis Ende dieses Jahres müsse jeder Vertragspartner zwei Ladestationen pro Betrieb errichten, eine davon öffentlich zugänglich im Außenbereich. Bei Opel müssten Handelspartner bis Ende 2020 drei und bis 2023 neun Ladestationen installieren.

Die Kosten für eine Ladesäule liegen nach Angaben des ZDK zwischen 2500 und 200.000 Euro. Erschwerend hinzu komme, dass die Energieversorger die benötigte Menge Strom oft nicht liefern können. Subventionen vom Staat erhalten die Autohändler nach aktuellem Stand nicht: Ihre Förderanträge für Ladesäulen werden abgelehnt, da sie sich gegenüber den Herstellern bereits zum Aufbau der Ladeinfrastruktur verpflichtet haben.

Der ZDK hat sich im Februar an Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) gewandt, damit dieser die Anträge auf Förderung der Händler-Ladeinfrastruktur erneut prüfen lässt. Verbandspräsident Jürgen Karpinski kritisierte die „gefühlte Ungleichbehandlung“ von Herstellern und Händlern: Die Autobauer würden Subventionen für den Verkauf von Elektroautos bekommen. „Die Betriebe hingegen müssen auch auf Druck der Hersteller kräftig investieren, ohne zu wissen, wann das Geschäftsmodell E-Mobilität wirklich Früchte trägt.“