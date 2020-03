Laut einer vom Verband der TÜV e.V. (VdTÜV) in Auftrag gegebenen Umfrage kann sich jeder dritte Autobesitzer (36 %) in Deutschland vorstellen, in den kommenden fünf Jahren ein Elektroauto anzuschaffen. Für 56 Prozent der 1000 Befragten ist der Kauf eines Elektrofahrzeugs in diesem Zeitraum keine Option. 8 Prozent sind unentschlossen.

„E-Fahrzeuge waren bisher ein Nischenthema bei Deutschlands Autofahrern. Der angekündigte konsequente Umstieg auf Elektroantriebe und das steigende Umweltbewusstsein der Kunden zeigen aber jetzt erste Wirkung“, sagt Joachim Bühler, Geschäftsführer des VdTÜV. „Es besteht die Chance, dass die Bundesregierung ihre ambitionierten Ziele für die Elektromobilität erreicht.“

Die Bundesregierung will, dass bis zum Jahr 2030 mindestens sieben Millionen Elektrofahrzeuge in Deutschland zugelassen werden. „Der Umstieg auf die Elektromobilität ist aber noch längst kein Selbstläufer“, warnt Bühler. „Es gibt immer noch zu viele Faktoren, die aus Sicht der Verbraucher gegen die Anschaffung eines Elektrofahrzeugs sprechen.“

Im Ranking der größten Hürden stehen laut der aktuellen Umfrage die hohen Anschaffungskosten an erster Stelle (48 %), gefolgt von einer zu geringen Reichweite (47 %) und zu wenigen Ladestationen (39 %). 46 Prozent der Befragten sind zwar der Meinung, dass die Klimabelastung durch den Umstieg auf Elektromobilität reduziert werden kann. Auf der anderen Seite bezweifeln 41 Prozent das aber.

„Für große Teile der Bevölkerung sind E-Autos zu teuer, die Reichweiten zu gering und ihr Beitrag zum Klimaschutz unklar“, meint Bühler. Aus Sicht des TÜV-Verbands sei es notwendig, die Förderung der Elektromobilität zu verstärken und Aufklärungsarbeit zu leisten. Letzteres betreffe vor allem die inzwischen deutlich besseren Reichweiten der E-Fahrzeuge und ihren Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz.

Den Ergebnissen der TÜV-Studie zufolge gibt es in der Bevölkerung ein großes Bewusstsein dafür, dass sich angesichts der Klimakrise etwas ändern muss. 69 Prozent der Bundesbürger sind demnach der Überzeugung, dass aufgrund der Klimabelastung durch den Verkehr ein grundsätzliches Umdenken im Bereich der Mobilität notwendig ist. Aus Sicht der Befragten liegt in der Rangfolge der größten Probleme des Verkehrssystems die Überlastung der Innenstädte auf Platz eins (46 %). Es folgen die Luftverschmutzung (40 %), die Klimabelastung (37 %), zu viele Staus (36 %) und die hohe Anzahl der Unfälle mit Toten und Verletzten (23 %). Bei den Wünschen im Bereich Mobilität stehen geringere Kosten ganz oben auf der Liste: 38 Prozent wollen weniger Geld dafür ausgeben.

Der TÜV-Verband richtet folgende Empfehlungen an die Politik: Die Vorteile der Elektromobilität müssten stärker ins öffentliche Bewusstsein rücken. Entscheidend seien aber der beschleunigte Ausbau einer flächendeckenden öffentlichen Ladeinfrastruktur sowie staatlich geförderte Kaufanreize. Im Rahmen der Hauptuntersuchung sei eine Funktions- und Wirkungsprüfung der elektronischen Fahrzeugsysteme einschließlich der Batterie notwendig. Die Entwicklung der Wasserstoff- und Brennstoffzellen-Technologie sollte weiter vorangetrieben werden.