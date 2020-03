Die Bundesregierung hat ein Gesetz auf den Weg gebracht, das neue Regeln für Gebäude mit größeren Parkplätzen bringt. Es sollen die Voraussetzungen dafür geschaffen werden, das Laden von Elektroautos zuhause, am Arbeitsplatz oder bei alltäglichen Besorgungen zu verbessern.

Konkret sieht der Gesetzentwurf vor, dass im Falle eines Neubaus oder einer größeren Renovierung mit mehr als zehn Parkplätzen künftig bei Wohngebäuden jeder Stellplatz und bei Nichtwohngebäuden jeder fünfte Stellplatz mit Schutzrohren für Elektrokabel ausgestattet wird. Das soll gewährleisten, dass Ladepunkte zügig errichtet werden können, wenn diese erforderlich werden. Zusätzlich ist auf entsprechenden Parkplätzen von Nichtwohngebäuden mindestens ein Ladepunkt zu errichten. Nach dem 1. Januar 2025 ist jedes nicht zum Wohnen genutzte Gebäude mit mehr als 20 Stellplätzen mit mindestens einem Ladepunkt auszustatten.

Ausnahmen für die Neuregelung sind unter anderem vorgesehen für Gebäude, die sich im Eigentum von kleinen und mittleren Unternehmen befinden und überwiegend von ihnen selbst genutzt werden. Für Bestandsgebäude soll es eine Sonderregelung geben, wenn die Kosten für die Lade- und Leitungsinfrastruktur sieben Prozent der Gesamtkosten einer größeren Renovierung überschreiten.

Mit dem nun beschlossenen „Entwurf eines Gesetzes zum Aufbau einer gebäudeintegrierten Lade- und Leitungsinfrastruktur für die Elektromobilität“ setzt die Bundesregierung Vorgaben der EU-Gebäuderichtlinie aus dem Jahr 2018 in nationales Recht um. Die Vorlage geht jetzt in den Bundestag und den Bundesrat.

Kritik von den Grünen

„Um den Aufbau privater Ladestationen anzukurbeln, reicht es bei Weitem nicht aus, nur die Mindestvorgaben der EU-Richtlinie umzusetzen“, kritisierte der verkehrspolitische Sprecher der Grünen im Bundestag, Stephan Kühn, die neue Initiative. Das Parlament müsse „diesen gänzlich ambitionslosen Gesetzentwurf“ retten, denn der Hochlauf der Elektromobilität erfordere „mehr als nur Leerrohre und vereinzelte Ladestationen“. Nötig seien „echte Investitionen und Planungssicherheit“.

Kühn warnte, die Weigerung der Bundesregierung, bei neuen Gebäuden deutlich mehr Lademöglichkeiten vorzugeben, sei ein Hemmnis für mehr E-Mobilität in Deutschland. Die Bemühungen um mehr Ladepunkte in bestehenden Häusern stockten außerdem völlig. „Dass jeder Vermieter und Miteigentümer ein Veto gegen Lademöglichkeiten einlegen kann, bremst die Elektromobilität erheblich aus“, so Kühn.