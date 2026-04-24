BMW und Mini ermöglichen Plug & Charge für Kunden ohne Ladevertrag

Die BMW Group vereinfacht das öffentliche Laden ihrer Elektroautos. Seit Mitte März können Kunden in Deutschland ihren vollelektrischen BMW- oder MINI-Fahrzeuge an öffentlichen Gleichstrom-Ladesäulen (DC) direkt per Plug & Charge laden – ganz ohne vorherigen Ladevertrag.

Dabei wird die bei BMW oder MINI hinterlegte Kreditkarte genutzt: Nach Anmeldung mit der entsprechenden Kunden-ID im Elektroauto authentifiziert es sich beim Einstecken automatisch an der Ladesäule und der Ladevorgang startet unmittelbar. Eine zusätzliche App, Ladekarte oder manuelle Schritte an der Ladesäule sind damit nicht mehr erforderlich.

Die Einrichtung der neuen Funktion erfolgt über das Plug&Charge-Menü in der my BMW- beziehungsweise MINI-App der Kunden. Die Abrechnung erfolgt zum jeweils aktuellen Ad-hoc-Ladepreis des Anbieters. Dieser Preis wird für unterstützte Ladestationen entsprechend auch im Fahrzeug und der App angezeigt. Die Kosten werden direkt über die hinterlegte Kreditkarte beglichen.

Das neue Angebot steht allen Plug‑&‑Charge‑fähigen BMW und MINI-Stromern zur Verfügung und öffnet Plug & Charge erstmals auch für Kundengruppen ohne bestehenden Ladevertrag – darunter Touristen, oder Flotten- und Dienstwagenfahrer die sich nur temporär mit ihrem BMW- der MINI-Account im Fahrzeug anmelden.

Der Service startet mit Mer Deutschland an über 1400 Ladepunkten in Deutschland und Österreich, ermöglicht durch das Plug&Charge-Ökosystem und die Zahlungsabwicklung von Hubject. Weitere Ladenetzwerkbetreiber und zusätzliche Märkte sollen schrittweise im Laufe des Jahres 2026 folgen. „Mit diesem Angebot unterstreicht die BMW Group ihren Anspruch, Elektromobilität nicht nur nachhaltig, sondern auch maximal einfach und alltagstauglich zu gestalten“, so die Bayern.