Aiways will das erste in China gegründete Elektroauto-Unternehmen sein, das seine Modelle auch in Europa in großem Umfang absetzt. Der Start mit dem SUV U5 wird nun verschoben. Schuld ist der Coronavirus, der die Produktion der europäischen Version des Erstlingswerks von Aiways verzögert.

Das Startup konzentriere sich vorerst darauf, die Verbreitung des Coronavirus zu bekämpfen und die anliegenden Kommunen an seinem Stammsitz in China zu unterstützen. Aufgrund der unerwarteten Notsituation werde der für Europa vorgesehene U5 des Modelljahres 2021 erst ab Juli hergestellt. Das gab Aiways Anfang März in einer Mitteilung bekannt. Die Auslieferung des U5 in Europa soll im August beginnen.

Aiways setzt bei Vertrieb und Service international auf Partnerschaften. Hierzulande arbeiten die Chinesen mit Euronics zusammen. Die Händler der deutschen Einkaufsgenossenschaft für Elektrogeräte bieten auf einer Ausstellungsfläche mit geschultem Personal Beratung an. Interessenten sollen mit dem U5 zudem direkt vor den Euronics-Geschäften Probefahrten starten können.

Aiways hat für den U5 in Deutschland einen Preis von unter 40.000 Euro angekündigt. Das Batterie-SUV leistet 140 KW (190 PS) und soll mit seiner 63-kWh-Batterie über 400 Kilometer gemäß WLTP-Standard schaffen. Offizielle Angaben zur Beschleunigung und Höchstgeschwindigkeit gibt es noch nicht.

Wie es nach dem U5 weitergehen könnte, hat Aiways kürzlich mit dem Konzeptauto U6ion gezeigt. Das sportliche Crossover-Coupé basiert auf derselben Plattform wie der U5 und soll insbesondere junge und aktive Autokäufer ansprechen. Technische Details zum U6ion wurden bisher nicht verraten, die Leistungs- und Reichweiten-Werte dürften aber gleichauf mit oder über denen des U5 liegen.

Offen ist auch, wann und zu welchem Preis der U6ion in China sowie später in Europa starten soll. Vor allem im Innenraum hat das Fahrzeug noch deutlichen Konzept-Charakter – etwa durch das quadratische, oben offene Lenkrad oder den großen Hebel der Mittelkonsole zum Wählen der Fahrstufen. Ob es die diversen auffälligen Anbauteile wie Front- und Heckspoiler sowie Seitenschweller tatsächlich in die Serie schaffen, bleibt ebenfalls abzuwarten.