Vielen Autoherstellern drohen durch die künftig deutlich strengeren Emissionsvorgaben in der EU hohe Strafzahlungen. BMW gehört laut Vertriebs- und Marketingvorstand Pieter Nota nicht dazu – er sagte in einem Interview: „CO2-Strafen zu zahlen, ist für uns keine Option.“

„Wir werden die Ziele erreichen, sowohl 2020 als auch 2021“, betonte Nota im Gespräch mit der Automobilwoche. Konkret solle dies mit einer Mischung aus Elektrifizierung und optimierten Verbrenner-Fahrzeugen gelingen. Allein ein Drittel des nötigen CO2-Flottenverbrauchs wolle BMW durch verbesserte Verbrenner realisieren. So sei etwa der neue 1er 15 Prozent effizienter als sein Vorgänger.

Wie bei den meisten etablierten Automarken boomen auch bei BMW weiter SUV. Nota geht davon aus, dass die Nachfrage nach der spritdurstigen Fahrzeugart in diesem Jahr erneut zunehmen wird. BMW komme dabei zugute, dass das Unternehmen seine SUV in Europa mittlerweile zu einem Gutteil als Plug-in-Hybride verkauft. Derzeit seien die Baureihen X1, X3 und der X5 als Teilzeit-Stromer verfügbar. Der X5 habe als Plug-in-Hybrid „inzwischen Lieferzeiten, die mir zeigen, wie gefragt das Modell ist“, so der BMW-Vertriebsvorstand.

Plug-in-Hybride arbeiten mit einer Elektro-Verbrenner-Kombination, die mehrere Kilometer lokal emissionsfreies Fahren nur mit Strom erlaubt. Die neue Generation des teilelektrischen X5 schafft bis zu 87 E-Kilometer mit einer Ladung gemäß WLTP-Norm, beim Vorgänger waren es nur 31 Kilometer nach NEFZ. Entsprechend niedrig fallen die von der EU für ihre CO2-Vorgaben herangezogenen Normverbrauchswerte und -emissionen aus. Auch bei seinen anderen Plug-in-Hybriden setzt BMW auf immer größere Elektro-Reichweiten.

Dass sich BMW nach dem frühen Start mit dem Elektroauto i3 im Jahr 2013 bei der E-Mobilität zu stark auf Hybride konzentriert hat, bestritt Nota – das Gegenteil sei richtig. So habe man vom i3 bereits 170.000 Einheiten verkauft, und Ende 2019 sei das 500.000ste elektrifizierte Fahrzeug des Konzerns auf die Straße gekommen. Bis Ende nächsten Jahres peile man eine Million an. „Das ist schon signifikant“, meinte der BMW-Vorstand.

Nota verwies darauf, dass BMW ab diesem Jahr neue Elektroautos einführt. Geplant ist zunächst 2020 das Kompakt-SUV iX3, 2021 dann die Limousine i4 und der Technologieträger iNext. Die BMW-Tochter MINI hat zudem vor wenigen Wochen ihren ersten Batterie-Wagen eingeführt. Für den Cooper SE haben sich laut Nota 120.000 als Interessenten registriert, 7000 Verträge seien bereits abgeschlossen worden.