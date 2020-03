Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) will, dass die Bundesregierung Unternehmen und Regionen stärker unterstützt, die von der Transformation der Autoindustrie zur Elektromobilität betroffen sind. In einem Brief an Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) warnte er laut der Welt am Sonntag: „Der Strukturwandel in der Fahrzeug- und Zulieferindustrie ist eine Herausforderung von einer Dimension, die den aktiven Einsatz auch der Bundesebene fordert.“

Die Automobilindustrie sei eine Schlüsselbranche für Wertschöpfung und Wohlstand in ganz Deutschland, so Aiwanger. Er schlägt „vier Instrumente“ vor: Investitionen in neue Produkte sollen unterstützt werden, indem bestehende Förderprogramme auch für andere Regionen geöffnet und ausgebaut werden. Die Bundesregierung soll zudem sicherstellen, dass die EU-Kommission solche Subventionen nicht verhindert.

Als zweite Maßnahme soll sich die staatliche Bank KfW „stärker zugunsten von Unternehmen der Automobilbranche engagieren“. Drittens fordert Aiwanger der Welt am Sonntag zufolge Förderprogramme für strukturschwache Regionen in Deutschland, denen es zwar noch gut geht, die aber stark von der Automobilindustrie geprägt sind.

Darüber hinaus spricht sich Aiwanger dafür aus, dass der Bund die Ansiedelung von Forschungs- und Bildungseinrichtungen im Bereich der Zukunftstechnologien 5G, künstliche Intelligenz, autonomes Fahren und Wasserstoff stärker fördert. „Es gilt insbesondere, der zukunftsweisenden Wasserstofftechnologie zum Durchbruch zu verhelfen“, wird der bayerische Minister von der Zeitung zitiert.

Eine konkrete Förderhöhe für die ins Spiel gebrachten Maßnahmen nannte Aiwanger in seinem Brief nicht. Auf Nachfrage der Welt am Sonntag sprach er aber von mehreren Milliarden Euro. Damit müsse der Strukturwandel in der Autoindustrie abgefedert und die betroffenen Firmen und Regionen unterstützt werden. „Auch Automobilarbeitsplätze sind Arbeitsplätze“, betonte Aiwanger.