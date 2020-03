Das Interesse an alternativen Antrieben ist deutlich gestiegen, immer mehr Menschen planen bei der Anschaffung des nächsten Autos einen Wechsel zu einem entsprechenden Modell. Das ist das Ergebnis einer internationalen Umfrage im neuen Jahr unter rund 14.000 Personen der Unternehmensberatung Deloitte.

51 Prozent der über 2100 befragten Deutschen bevorzugen einen Antrieb mit weniger direkten Emissionen, also Hybrid-, vollelektrische, Ethanol-, Erdgas- oder Brennstoffzellen-Technik. 2019 haben das laut Deloitte nur 37 Prozent in Betracht gezogen. Besonders beliebt sind Hybridfahrzeuge, die sich 31 Prozent der Verbraucher vorstellen können.

„Mit Ausnahme der chinesischen Konsumenten, wo die Subventionen für E-Fahrzeuge gekürzt wurden, wenden sich Autokäufer weltweit zunehmend von Verbrennungsmotoren ab“, so Thomas Schiller von Deloitte. „Unsere Prognosen zeigen, dass sich der Marktanteil von hybriden und elektrischen Fahrzeugen in der EU bis 2026 verdreifachen wird.“

Niedrigere direkte Emissionen sind der Umfrage nach der Hauptgrund für die Entscheidung für ein Hybrid- oder Elektroauto. Im Vergleich zu klassischen Antrieben schneiden reine Stromer bei mehr als der Hälfte der Verbraucher in puncto Umweltfreundlichkeit besser oder sehr viel besser ab. Einen weiteren Vorteil sehen 40 Prozent der Deutschen in den geringeren Ladekosten im Vergleich zum Tanken. Auch in Reparatur und Wartung sind E-Autos vielfach günstiger, da etwa Ölwechsel wegfallen. Diesen Vorteil nehmen die Konsumenten Deloitte zufolge jedoch bislang kaum wahr.

43 Prozent wollen nicht mehr bezahlen

Ein Elektrofahrzeug ist für viele zwar wünschenswert, die Bereitschaft dafür auch Mehrkosten in Kauf zu nehmen aber nur bedingt vorhanden: Rund 40 Prozent der Befragten sind bereit, einen Aufschlag von bis zu 2500 Euro für einen umweltfreundlichen Antrieb zu zahlen. 43 Prozent schließen dagegen aus, mehr in ein E-Modell zu investieren.

Für viele Verbraucher ist der hohe Anschaffungs- und Leasingpreis ein Hindernis: Zwei Drittel befürchten, dass es mehr als drei Jahre dauern würde, bis sich der Aufpreis eines elektrischen Fahrzeugs rechnet. Insgesamt wären die meisten Verbraucher (41 %) bereit, zwischen 15.000 und 30.000 Euro für ein Hybrid- oder Elektroauto auszugeben.

Hauptkritikpunkt bleibt bei Elektroautos laut der Befragung die Reichweite: 76 Prozent bewerten diese im Vergleich zu herkömmlichen Antrieben als weitaus schlechter. 88 Prozent der deutschen Verbraucher wünschen sich eine Reichweite von mindestens 320 Kilometern – damit sind sie gemeinsam mit den österreichischen weltweit die anspruchsvollsten, berichtet Deloitte.

Problematisch ist für die Verbraucher auch weiter die Ladeinfrastruktur: Weniger als die Hälfte der Umfrage-Teilnehmer in Deutschland hat die technischen Voraussetzungen, das eigene Fahrzeug zuhause zu laden.