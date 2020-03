Daimler-Chef Ola Källenius hat bekräftigt, dass die Mercedes G-Klasse in Zukunft auch als reines Elektroauto gebaut wird. Aktuell gibt es den Kult-Geländewagen entweder als Benziner oder Diesel. Die batteriebetriebene Variante soll „in einigen Jahren“ auf den Markt kommen, sagte Källenius dem australischen Autoportal CarAdvice.

Die G-Klasse gilt aufgrund ihres Alters und vergleichsweise hohen Verbrauchs eigentlich schon lange als Auslaufmodell, wird am Markt aber weiter stark nachgefragt. Der kantige Wagen wird seit 1979 produziert und hat sich bis 2018 in seiner Grundform kaum verändert, es gab jedoch immer wieder technische Verbesserungen und Design-Anpassungen. Seit letztem Jahr wird die Baureihe in einer umfassend modernisierten, optisch aber nur behutsam überarbeiteten Generation angeboten.

„Die Leute lieben dieses Auto, wir hatten im letzten Jahr Rekordverkäufe des neuen G, nachdem die Produktion des komplett aktualisierten Fahrzeugs hochgefahren war“, so Källenius. Er kündigte an: „Der G wird elektrisch, wir haben mit der Arbeit an dem Konzept begonnen, in einigen Jahren wird man auch mit dem G elektrisch fahren können.“

Källenius hatte bereits Ende 2019 verkündet, dass die G-Klasse für den lokal emissionsfreien Betrieb elektrifiziert wird. Der für die Geländewagen der Marke zuständige Manager hat erklärt, dass es dank des Leiterrahmens kein Problem sei, den Offroader mit Elektromotor und Batterie auszurüsten. „Zumindest würde sich die Konstruktion mit Leiterrahmen gut dafür eignen, die Batterien unterzubringen“, so Gunnar Güthenke.

Technische Details zu der Elektro-G-Klasse hat Källenius bisher nicht verraten. Das derzeit einzige Elektroauto von Mercedes, das SUV EQC, bietet 300 kW (408 PS) Leistung und 390 Kilometer Reichweite gemäß WLTP-Norm. Im Vergleich zu Branchenprimus Tesla liegen die Schwaben damit zurück: Deren großes SUV Model X schafft bereits 507 E-Kilometer mit einer Ladung.