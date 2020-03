Tesla hat sein 1.000.000. Elektroauto produziert, teilte Firmenchef Elon Musk am 10. März auf Twitter mit. Zusammen mit der Nachricht veröffentlichte er ein Bild des Fahrzeugs, mit dem der neue Meilenstein erreicht wurde – ein rotes Model Y. Ein weiteres Foto zeigt das für die Produktion dieses Mittelklasse-SUV verantwortliche Team.

Das Model Y ist noch nicht offiziell auf dem Markt, die Auslieferung an Kunden soll in diesem Monat in den USA beginnen. Den größten Anteil an den bisher hergestellten Elektroautos hat das 2017 eingeführte Model 3. Im letzten Jahr verkaufte Tesla von der Mittelklasse-Limousine eigenen Angaben nach über 300.000 Einheiten. Hinzu kommen die bisherigen Exemplare der 2012 gestarteten Premium-Limousine Model S sowie des seit 2015 angebotenen großen SUV Model X. Das erste Modell von Tesla, den von 2008 bis 2012 erhältlichen Roadster, gab es nur in geringer Stückzahl.

Congratulations Tesla team on making our 1,000,000th car!! pic.twitter.com/5M99a9LLQi — Elon Musk (@elonmusk) March 10, 2020

Laut einer aktuellen Analyse des Center of Automotive Management (CAM) der Fachhochschule Bergisch Gladbach ist Tesla mittlerweile der weltgrößte E-Fahrzeug-Hersteller. Demnach steigerten die Kalifornier 2019 mit einem Rekordabsatz von 367.500 Elektroautos ihre Auslieferungen um 50 Prozent. Dahinter folgte mit deutlichem Abstand der chinesische Hersteller BYD mit 219.000 Pkw. Auf den weiteren Plätzen lagen die ebenfalls aus China stammenden Unternehmen BAIC und SAIC. Die deutschen Autobauer BMW und Volkswagen kamen auf Rang fünf und sechs. (Bei den anderen Marken hat das CAM auch Plug-in-Hybridautos berücksichtigt, Tesla stellt dagegen nur Elektroautos her.)

Die Produktion von Tesla soll in diesem und nächstem Jahr weiter deutlich zunehmen. Dazu hat das Unternehmen kürzlich in China seine erste Elektroauto-Fabrik außerhalb des Heimatmarktes eröffnet. Die Kapazität des Standorts Shanghai liegt Tesla zufolge bei 500.000 Stromern pro Jahr. Das nächste Werk ist bereits in Vorbereitung, es entsteht in der Nähe von Berlin in der Brandenburger Gemeinde Grünheide. Auch hier könnte die Jahresproduktion auf 500.000 Batterie-Wagen steigen.

Als Ziel für 2020 hat Tesla in seinem jüngsten Geschäftsbericht 500.000 Auslieferungen sowie eine darüber liegende Produktionsmenge genannt. Nach dem Model Y soll mit dem E-Lkw Semi in diesem Jahr das erste Nutzfahrzeug das Angebot ergänzen. Für 2021 sieht Tesla den Nachfolger des Roadster als Supersportwagen sowie den Pickup „Cybertruck“ vor. Für Letzteren gingen innerhalb weniger Tage 250.000 Vorbestellungen ein. Darüber hinaus will Tesla ein Elektro-Quad anbieten und in China ein neues Elektroauto für den Weltmarkt konzipieren.