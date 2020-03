Fiat hat Anfang 2019 das vom Kleinstwagen Panda inspirierte Konzeptauto Centoventi vorgestellt. Im Gespräch mit AutoExpress bekräftigte Markenchef Olivier Francois nun, dass das zur Feier des 120. Geburtstags der italienischen Marke gebaute Elektroauto in Serie gehen soll.

„Wir haben im letzten Jahr in Genf unser anderes Elektroauto gezeigt, unser urbanes Baby, wir arbeiten weiter daran“, sagte Francois. Bei der Baureihe handele es sich um eine andere Herangehensweise an das Thema E-Mobilität als beim kürzlich enthüllten neuen Kleinstwagen 500e. Der Centoventi komme mit seinem Minimalismus ähnlich wie der Panda und weniger traditionell daher. Preislich soll er unterhalb des 500e liegen, der zum Start in der limitierten Version „la Prima“ ab 37.900 Euro kostet.

Der 3680 Millimeter lange Centoventi ist modular angelegt und lässt eine individuelle Gestaltung zu – auch nach dem Kauf. Der Kunde kann zwischen unterschiedlichen Dächern, Stoßfängern, Radabdeckungen und Beklebungen sowie zusätzlichen Accessoires wählen. Auch die Innenausstattung, das Infotainment-System und die Reichweite lassen sich individualisieren. Ob es die Vielfalt bei der Ausstattung in die Serie schafft, bleibt abzuwarten.

Die technische Basis für den Centoventi dürfte die für den künftigen 500e entwickelte Architektur stellen. „Wenn man in eine neue Plattform investiert, und es ist eine komplett neue Elektroauto-Architektur, dann ist diese nicht nur für ein Auto, man wird sie also bei anderen Modellen wiederfinden. Sie wird genutzt, um das meiste aus dem Investment herauszuholen und bei verschiedenen Typen sowie Marken eingesetzt“, erklärte Fiats Markenchef.

Konkretes zum Elektroantrieb des Centoventi hat Francois noch nicht verraten. Der 2020er 500e bietet mit seiner 42-kWh-Batterie eine Reichweite von 320 Kilometern gemäß WLTP-Fahrzyklus. Laden lässt sich der Viersitzer mit bis zu 85 kW via CCS-Standard, so soll sich in fünf Minuten Strom für 50 Kilometer in die Batterie ziehen lassen. Der Centoventi dürfte angesichts des angekündigten günstigeren Preises etwas weniger E-Kilometer mit einer Ladung schaffen und eine längeren Wartezeit beim Strom zapfen haben.