Laut einer Analyse sind durch die Umstellung auf E-Mobilität in Deutschland bis 2030 bis zu 410.000 Arbeitsplätze gefährdet. Ilka Horstmeier, im BMW-Vorstand für Personal- und Sozialwesen zuständig, hat in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung über die Situation in ihrem Unternehmen gesprochen.

Bei dem bayerischen Autohersteller halte man die befürchtete hohe Zahl an Jobverlusten „für ein absolutes Extremszenario“. Zwar sehe auch das BMW-Management, dass die Elektromobilität unter dem Strich weniger Arbeitsplätze benötigt. „Aber das schauen wir langfristig an und haben uns vorbereitet“, sagte Horstmeier. So habe BMW etwa am Standort Dingolfing schon 2012 die Fertigung von eigenen Sitzen eingestellt, die Ressourcen seien stattdessen auf das Zukunftsthema Elektroantriebe ausgerichtet worden. Mittlerweile seien zudem unternehmensweit 46.000 Menschen im Bereich E-Mobilität geschult worden.

Anders als beispielsweise Daimler, Audi oder Zulieferer wie Continental will BMW vorerst komplett ohne Personalabbau auskommen. Das sei möglich, da der Autobauer weiter wachsen wolle, erklärte Horstmeier. Außerdem fertige man Schlüsselkomponenten selbst, statt sie einzukaufen. „In unseren Kompetenzzentren E-Antriebsproduktion und Batteriezellentwicklung entstehen mehr als 2000 neue Arbeitsplätze“, betonte die BMW-Vorständin. Ebenso viele Jobs würden auf dem Campus „Autonomes Fahren“ geschaffen. Hinzu kämen neue Aufgaben im Bereich Software.

Andererseits nutze BMW die Fluktuation und die demografische Entwicklung, um die Belegschaft in zukünftig weniger Personal erfordernden Feldern zu reduzieren. „Es ist ein permanenter Umbauprozess, den wir seit einigen Jahren schon vorausschauend gestalten“, sagte Horstmeier. Deutlich anders als bei BMW sehe es bei einigen Zulieferern des Autoherstellers aus, die abhängig von Verbrennungsmotoren sein. Das sei „eine andere Welt, eine schwierigere Welt“, in der die herausfordernde konjunkturelle Lage mit der Transformation zusammentreffe.

Die Personalvorständin verwies darauf, dass BMW 2019 das 500.000ste elektrifizierte Fahrzeug auf die Straße gebracht hat – und damit mehr als alle anderen etablierten Premium-Hersteller. Die Produktion sei nun zudem so flexibel ausgerichtet, dass Autos mit verschiedenen Antrieben von einem Band laufen können. Im Wettbewerb um die Talente für die automobile Zukunft ist BMW laut Horstmeier gut aufgestellt. Das Unternehmen biete die Mitarbeit an der nachhaltigen Mobilität der Zukunft, attraktive Gehälter und gute Arbeitsbedingungen.