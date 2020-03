Renault gehört zu den Pionieren bei Elektroautos für den Massenmarkt. Mit dem Kleinwagen ZOE bietet die Marke seit 2012 einen der heute beliebtesten Stromer Europas an, weitere Modelle stehen in den Startlöchern. Durch ihr erfolgreiches E-Mobilitäts-Engagement müssen sich die Franzosen früher als andere mit der Verwertung großer Mengen an in ihren Stromern ausgedienten Batterien befassen.

Martin Zimmermann, Vorstand Kommunikation der Renault Deutschland AG, hat in einem Interview mit RecyclingNews.de über die Pläne für Alt-Batterien gesprochen. Das Unternehmen habe die gesamte Wertschöpfungskette aus Nutzung, Wiederverwendung und Recycling im Blick. Zentraler Aspekt sei, dass für die Batterien von 93 Prozent der Elektroautos ein Batterie-Leasing vereinbart wurde – also Miete statt Kauf.

„Da die Batterien in unserem Besitz verbleiben, behalten wir die volle Kontrolle über den Batterie-Lebenszyklus und sind so in der Lage, einen geschlossenen Kreislauf aufzubauen“, erklärte der Renault-Manager. Das Unternehmen verfolge „ein dreistufiges Kreislaufwirtschaftskonzept“: Als erstes komme die Nutzungsphase, in der der Batteriezustand in Echtzeit überwacht wird. Das sorge für eine bestmögliche Lebensdauer des Energiespeichers an Bord der Elektroautos. Defekte Batterien könne man dabei in eigenen Reparaturzentren instandsetzen.

Sobald eine Batterie weniger als 75 Prozent ihrer ursprünglichen Ladekapazität aufweist, sei sie für den Einsatz in E-Pkw nicht mehr geeignet, sagte Zimmermann. Nach ihrem ersten Leben komme das zweite – das „Second Life“. Die Batterien würden dann im stationären Betrieb für mehrere Jahre weiterverwendet – unter anderem in Renaults „Advanced Battery Storage“ Projekt mit Anlagen in Frankreich und Deutschland. Das Ziel: Schwankungen und Bedarfsspitzen bei der Stromversorgung ausgleichen und die Integration erneuerbarer Energien in das Stromnetz vorantreiben.

Haben die Renault-Batterien auch ihr zweites Leben hinter sich, steht die abschließende Verwertung an, so Zimmermann. Die einzelnen Batteriezellen würden dazu ausgebaut und in mehreren Recycling-Schritten zerkleinert. Anschließend komme ein hydro-metallurgisches Verfahren zum Einsatz, um den Großteil der enthaltenen Metalle zurückzugewinnen. Die gewonnenen Werkstoffe wie Nickel oder Kobalt könne man für Nebenprodukte oder als Sekundärrohstoffe nutzen. Renault arbeitet laut Zimmermann „mit Hochdruck“ daran, das Recycling und insbesondere die Verfahren zur Rückgewinnung wichtiger Mineralien immer weiter zu verbessern.