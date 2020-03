Während deutsche Autohersteller und etwa auch US-Elektroautobauer Tesla aufgrund der Coronavirus-Krise ihre Produktion pausieren, startet die Volvo-Tochter Polestar die Fertigung eines neuen Modells. Der Polestar 2 ist die zweite eigene Baureihe der künftig nur noch reine Stromer auf den Markt bringenden Marke.

Der Polestar 2 läuft in Luqiao, China vom Band. Die Fließheck-Limousine ist das erste Elektroauto, das in dem dortigen Werk gefertigt wird. Die Erstauslieferung soll zunächst in Europa beginnen, gefolgt von der Volksrepublik und Nordamerika.

„Die Welt sieht sich derzeit mit enormen Umbrüchen angesichts der Coronavirus Pandemie konfrontiert“, so Polestar-Chef Thomas Ingenlath. „Wir beginnen die Produktion nun unter herausfordernden Umständen und der Fokus liegt natürlich auf der Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiter. Der Produktionsstart ist eine großartige Leistung und das Ergebnis großer Anstrengungen der Mitarbeiter in der Fabrik sowie dem Team, das die Lieferkette sichert. Ich habe großen Respekt vor dem gesamten Team – mein ausdrücklicher Dank gilt den Mitarbeitern.“

Das Werk in Luqiao ist im Besitz des Polestar- und Volvo-Mutterkonzerns Geely und wird von Volvo betrieben. „Dank der Möglichkeit, in Luqiao zu produzieren, können wir von Anfang an auf hohe Verarbeitungs- und Qualitätsstandards für Polestar 2 setzen“, verspricht Ingenlath.

Der Polestar 2 wurde Anfang 2019 vorgestellt und kommt zunächst in zehn Märkten in Europa, China und Nordamerika auf die Straßen. Ursprünglich nur per Reservierung mit einer erstattungsfähigen Anzahlung erhältlich, werden die endgültigen Auftragseingänge in den jeweiligen Regionen nun nacheinander geöffnet – in Kürze auch in Deutschland, teilte Polestar mit.

Das erste vollelektrische Serienmodell von Polestar wird zu Beginn mit 300 kW (408 PS), 660 Nm Allradantrieb und einer 78 kWh Batterie angeboten. Die Reichweite gemäß WLTP-Norm beträgt 470 Kilometer. Die Auslieferung an europäische Kunden soll im Sommer 2020 starten, anschließend werden Käufer in China und Nordamerika bedient. Hierzulande ist der über die Website des Anbieters vertriebene Polestar 2 ab 57.900 Euro erhältlich.