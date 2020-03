Elektroautos werden in Deutschland seit diesem Jahr über den „Umweltbonus“ mit bis zu 6000 Euro bezuschusst, finanziert jeweils zur Hälfte vom Bund und den Herstellern. Zuvor betrug die 2016 gestartete Förderung 4000 Euro. Deutschlands zweitgrößter Autoclub ACE fordert nun eine weitere, deutliche Erhöhung der Kaufprämie.

Der Umstieg auf batterieelektrische Pkw müsse durch zusätzliche Anreize attraktiver gemacht werden, so der ACE in einer Mitteilung. Nach dem Anstieg der Schadstoffemissionen im Verkehrssektor im vergangenen Jahr und der Einführung des Umweltbonus müssten jetzt nur mit Batterie betriebene, „echte“ Elektroautos in den Fokus von Fördermaßnahmen gerückt werden.

In der Neuwagen-Zulassungsstatistik für den Monat Februar würden vollelektrisch fahrende Modelle trotz deutlichen Zuwachses weiter hinter teilelektrischen Plug-in-Hybrid-Fahrzeugen und Pkw mit Verbrennungsmotoren hinterherhinken. Stefan Heimlich, Vorsitzender des ACE, sehe Handlungsbedarf: „Die Zukunft des Pkws gehört rein batteriebetriebenen, wirklich emissionsfreien E-Autos. Diesen Umstieg müssen wir schnell hinbekommen, und dafür braucht es zusätzliche Anreize.“

Konkret spricht sich der ACE bei Batterie-Wagen bis zu einem Kaufpreis von 40.000 Euro für eine Erhöhung der Kaufprämie auf 8000 Euro aus. Bisher werden entsprechende Elektroautos mit 6000 Euro bezuschusst, für teurere Fahrzeuge bis 65.000 Euro gibt es 5000 Euro Prämie. Der Kauf von Plug-in-Hybriden wird derzeit mit einem Umweltbonus von bis zu 4500 Euro unterstützt – dies soll nach dem Willen des ACE der Höchstbetrag bleiben.

Der Autoclub fordert auch eine zügige Umsetzung der erforderlichen Änderungen im Wohnungseigentümergesetz, damit Wohnungseigentümer und -mieter in Mehrparteienhäusern Elektroauto-Lademöglichkeiten einfacher und unbürokratischer installieren können. Außerdem sei die Einführung eines transparenten, einheitlichen Bezahlsystems an öffentlichen Ladesäulen nötig.

Darüber hinaus begrüße der ACE den Vorschlag des Umweltbundesamtes zur Einführung einer verbindlichen Elektroauto-Quote. „Trotz der insgesamt gesunkenen CO2-Emissionen im Jahr 2019 ist im Verkehrssektor der Schadstoffausstoß gestiegen“, so Heimlich. „Das ist inakzeptabel. Deshalb geht auch der Vorschlag des Umweltbundesamtes nach verbindlichen Zulassungsquoten für E-Autos in die richtige Richtung. Diese sollte es jedoch nur für rein batterieelektrisch betriebene Pkw oder solche mit Brennstoffzellenantrieb geben, denn nur so sichern wir individuelle Mobilität.“