Jaguar Land Rover hat seit einiger Zeit mit der sinkenden Nachfrage nach Dieselautos und Limousinen sowie Zollstreitigkeiten und der Brexit-Thematik zu kämpfen. Der geplante Retro-Stromer E-Type Zero wurde aufgrund der Herausforderungen Ende letzten Jahres eingefroren, die angekündigte umfassende Elektrifizierung von Jaguar und Land Rover wird laut einem Bericht aber weiter vorangetrieben.

Laut Autocar will sich Jaguar Land Rover als einer der führenden Hersteller von elektrifizierten Autos positionieren. Der heimische Standort Castle Bromwich werde dazu zu einer auf Elektroautos spezialisierten Produktionsstätte umgewandelt. Dort und in die Fertigung in Solihull würden umgerechnet etwa eine Milliarde Euro für die neue Plattform Modular Longitudinal Architecture (MLA) investiert.

Insidern zufolge sollen Ende nächsten Jahres drei neue reine Elektroautos von Jaguar Land Rover von den Bändern rollen. Bisher bietet Jaguar mit dem 2018 eingeführten SUV-Crossover I-Pace das einzige Elektroauto des britischen Konzerns an. Bereits bestätigt ist, dass die Luxuslimousine Jaguar XJ in der nächsten Generation nur noch mit Strom-Antrieb zu haben sein wird.

Bei den weiteren beiden geplanten neuen Elektroautos soll es sich um Crossover handeln, so Autocar. Einer davon sei der „Road Rover“, hinzu komme ein neues Flaggschiff-Produkt von Jaguar, der J-Pace. Während es sich beim J-Pace um ein Luxus-SUV im Format des Audi Q7 handeln soll, gilt der Road Rover als ein für die Geländewagenmarke vergleichsweise tiefes und flaches, zum komfortablen Fahren auf der Straße optimiertes Modell.

Alle drei neuen Elektroautos basieren auf der MLA, schreibt Autocar. Die Architektur lasse sowohl Batterie-, Plug-in-Hybrid- und klassische Verbrenner-Konfigurationen zu. Der Jaguar I-Pace wird nach Informationen des Autoportals über „einen normalen Lebenszyklus“ auf seiner aktuellen, eigenständigen Plattform vom Auftragsfertiger Magna Steyr in Graz weiter gebaut. Ob und in welcher Form dieses Elektroauto eine Zukunft hat, ist noch unklar.