Dass Elektroautos „grüner“ als Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor sind, wird von vielen weiter infrage gestellt. Kritik an der alternativen Antriebsart begründen die meisten mit der CO2-intensiven Produktion der Batterien sowie nicht nachhaltig erzeugtem Ladestrom. Laut neuen Forschungsergebnissen sind E-Autos jedoch trotz ab Werk größerem „CO2-Rucksack“ mit dem heutigen Strommix meist umweltfreundlicher als die bisher üblichen Technologien.

Erstellt haben die jüngste Analyse zur Klimafreundlichkeit von Elektroautos die Universitäten Nijmegen (Niederlande), Exeter und Cambridge (beide Großbritannien). Die Ergebnisse zeigen einem Bericht der BBC zufolge, dass in 95 Prozent der Welt das Fahren eines Elektroautos besser als der Betrieb eines Benziners ist. Die einzigen Ausnahmen seien Länder wie Polen, in denen noch hauptsächlich Kohlestrom verwendet wird.

„Die Meinung, dass Elektroautos die Emissionen erhöhen könnten, ist ein totaler Mythos. Wir haben dazu in letzter Zeit viele Diskussionen mit einer Menge Desinformation gesehen“, so Studienleiter Florian Knobloch von der Universität Nijmegen. „Wir haben weltweit Berechnungen angestellt und die gesamte Palette an Autos betrachtet, selbst im Worst-Case-Szenario würde es in fast allen Fällen eine Reduktion der Emissionen geben.“

Den Kalkulationen der Forschern nach sind die Emissionen von Elektroautos über deren Lebenszeit in Ländern wie Schweden oder Frankreich mit viel erneuerbarer Energie und Atomkraft bis zu 70 Prozent geringer als die von Benzinwagen. Die Umweltfreundlichkeit von Elektroautos werde zukünftig weiter steigen, wenn die diversen Länder noch stärker auf sauberen Strom setzen.

Die Studienautoren prognostizieren, dass im Jahr 2050 jedes zweite Auto auf den Straßen der Welt elektrisch sein könnte. Dies würde die globalen CO2-Emissionen um 1,5 Gigatonnen pro Jahr reduzieren, was den aktuellen CO2-Emissionen Russlands entspreche. Elektroautos könnten sich noch schneller durchsetzen, wenn Länder strengere Emissionsvorgaben machen.