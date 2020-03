Seit Monaten gibt es Gerüchte, dass VWs neues Elektroauto ID.3 nicht wie geplant ausgeliefert werden kann. Die Wolfsburger selbst haben das wiederholt dementiert, auch die Coronavirus-Krise werde den Zeitplan nicht ändern. Die Serienfahrzeuge werden dabei zunächst an die Belegschaft verteilt.

VW teilte dem US-Blog Electrek auf Anfrage mit: „Wir haben beschlossen, die ersten von der Fertigungslinie kommenden Fahrzeuge für eine weitreichende Qualitätssicherung an Mitarbeiter der Fabrik für Alltagstests zu übergeben. Unsere Mitarbeiter sorgen so für eine wichtige Beurteilung der Leistungsfähigkeit des ID.3, bevor wir an Kunden liefern.“

In den USA wird der ID.3 nach aktuellem Stand nicht angeboten. Das Interesse an der ersten von Grund auf als Elektroauto entwickelten Baureihe von VW ist dort wegen der bisherigen Marktführerschaft des kalifornischen Anbieters Tesla dennoch hoch. In Deutschland soll das Premierenmodell der neuen Stromer-Familie ID. ab Mitte des Jahres ausgeliefert werden, produziert wird der E-Pkw schon seit letztem November in Zwickau.

In den vergangenen Monaten wurde von Medien wiederholt unter Berufung auf Insider berichtet, dass die Produktion des ID.3 mit großen Herausforderungen kämpft. Vor allem bei der Software soll es Probleme geben, diese sei noch nicht fertig und werde erst kurz vor dem Marktstart auf die zwischengelagerten Fahrzeuge aufgespielt. Zuletzt hieß es von der Redaktion der Süddeutschen Zeitung, dass der ID.3 noch „weit entfernt von der Marktreife“ sei. Das habe man aus Konzernkreisen erfahren.

Dass man bei der Software für den ID.3 und der Digitalisierung allgemein noch aufholen muss, hat VW mittlerweile eingeräumt. „Super läuft es nicht“, sagte eine Sprecherin der Süddeutschen Zeitung. Man werde „die eine oder andere geplante Funktion“ des ID.3 streichen und im Rahmen einer bei diesem Modell erstmalig möglichen Software-Aktualisierung über das Netz nachliefern.

Zum Marktstart heißt es von VW weiter, dass der ID.3 in der auf 30.000 Exemplare limitierten 1ST Edition im Sommer europaweit nahezu zeitgleich an die Vorbesteller übergeben werden soll. Unklar ist, ab oder seit wann die zu Testzwecken an die Belegschaft gehenden Serienfahrzeuge auf den Straßen unterwegs sind.