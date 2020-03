Der Präsident des Umweltbundesamts Dirk Messner hat in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung darüber gesprochen, wie der Coronavirus die Umweltpolitik verändern kann. Er glaubt, dass die Gesellschaft Wege in eine bessere Zukunft sucht – dazu gehöre auch die Elektrifizierung des Verkehrs.

Durch die aktuelle Pandemie sinken derzeit die Emissionen, das sei jedoch erst einmal nur vorübergehend der Fall, sagte Messner. Wenn die Wirtschaft anschließend mit den bisherigen Strukturen zum Laufen gebracht wird, dann kämen die Emissionen wieder. Einige würden sich bereits dafür einsetzen, der Wirtschaft keine ambitionierte Umweltpolitik mehr zuzumuten.

Innovationen für eine nachhaltige Politik würden in einer Krise keine Rolle spielen – „aber es kann auch ganz anders kommen“, so Messner weiter. Krisenmomente seien oft „Knotenpunkte von Entwicklungen“ und „das Spielfeld offen“. Das mache den Weg frei für neue Möglichkeiten, deshalb müsse man den Blick auf Lösungen für eine nachhaltige Zukunft lenken.

Der Kampf gegen den Coronavirus dürfe nicht dazu führen, dass die bereits anlaufende, aber noch gravierendere Klimakrise vergessen wird, forderte Messner. Es sei „richtig und wichtig“, dass die Bundesregierung den Menschen und Unternehmen jetzt mit viel Geld Liquidität, Kurzarbeitergeld und direkte Hilfen verschafft. Bei den künftigen Infrastrukturen sollten aber solche nach vorne geschoben werden, die sowohl die Folgen des Coronavirus bekämpfen als auch den Klimaschutz voranbringen.

Der Umweltbundesamt-Präsident nannte drei konkrete Beispiele: Es brauche eine Elektrifizierung des Verkehrs, um ihn klimafreundlicher zu machen. Dafür könnten Teile eines Konjunkturpakets verwendet werden. Auch seien bei Gebäuden langfristige Investitionen in die Sanierung nötig, die unterstützt werden könnten. Drittens brauche es „grünen“ Wasserstoff, um die Dekarbonisierung in energieintensiven Industrien zu ermöglichen. In allen drei Bereichen würden „neue Jobs, wirtschaftliche Entwicklung einhergehen mit Klimaschutz“.

Es bestehe die Gefahr, dass der Coronavirus die Welt beim Klimaschutz zurückwirft, warnte Messner. Die Weichen für die für 2050 angepeilten Emissionsziele würden aber jetzt gestellt. Die EU sollte die Bekämpfung der Pandemie daher mit einer weitreichenden Umsetzung ihres „Green Deals“ verknüpfen. Europa sende damit das Signal an die Weltwirtschaft, die Krise zur Strukturveränderung in Richtung Klimaschutz und Nachhaltigkeit zu nutzen.

Messner glaubt, dass es in den kommenden Monaten auch um „die Deutungshoheit über die Zukunft“ gehen wird. „Alle haben doch das Gefühl, irgendwas läuft schief, wir stolpern von Krise zu Krise“, meinte er. Die Gesellschaft suche jetzt Orientierung und Wege in eine bessere Zukunft. „Und die können und müssen wir beschreiben.“