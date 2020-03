Daimler-Vorstandschef Ola Källenius, der Chef des Energieversorgers EnBW Frank Mastiaux und Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann haben in einem gemeinsamen Interview mit der Zeit darüber gesprochen, wie die Energie- und Mobilitätswende gelingen kann. Das Treffen fand statt, bevor das Coronavirus Deutschland erreichte. Ein zentrales Thema war die E-Mobilität.

Unter Ola Källenius setzt Daimler die noch vom langjährigen Konzern-Boss Dieter Zetsche eingeleitete Elektrifizierung des Portfolios fort. Darauf angesprochen, was er davon halten würde, ab 2030 nur noch Elektroautos zuzulassen, sagte Källenius: „Wir stehen glasklar zur CO2-neutralen Mobilität. Ohne Wenn und Aber.“ Das Ziel sei, in drei Pkw-Fahrzeuggenerationen komplett CO2-neutral zu sein – also im Jahr 2039. Bis 2030 wolle Daimler zunächst über 50 Prozent seiner Flotte rein batterieelektrisch oder mit Plug-in-Hybriden für lange Reichweiten betreiben. Das sei ein „gigantisches technologisches und industrielles Vorhaben“.

100 Prozent E-Anteil im Jahr 2030 sei nicht realistisch und auch nicht sinnvoll, so Källenius weiter. Er begründete dies „mit dem Bewegungsmuster“ der Welt. Auf dem Land seien höhere Reichweiten als in Städten nötig, die Leute hätten sich zudem an eine „selbstbestimmte, individuelle Mobilität“ gewöhnt. Außerdem korreliere der Transport von Waren direkt mit dem Wirtschaftswachstum. Das sei „ein extrem hohes Gut“, das nachhaltig gestaltet werden müsse.

Die Idee, Verbrennungsmotoren 2030 in Deutschland auslaufen zu lassen, stammt von den Grünen. BaWü-Ministerpräsident und Grünen-Politiker Kretschmann meinte allerdings, dass man den Zeitpunkt dafür nicht mit einer Jahreszahl bestimmen könne. Wichtiger sei, die globale Erderwärmung zu begrenzen – hier müsse man „hart“ sein, sonst drohe eine Katastrophe. Die Frage sei: „Wie erreichen wir das Ziel mit den geringsten Kollateralschäden?“ Wenn die Industrie zusammenbricht oder auswandert, sei nichts gewonnen.

Mit Blick auf die Eignung des deutschen Stromnetzes für den erwarteten Boom von Elektroautos versicherte EnBW-Chef Mastiaux, dass die erforderliche Strommenge auch für zehn Millionen oder mehr Fahrzeuge kein Problem darstelle. Eine Million Elektrofahrzeuge würden nur ein halbes Prozent mehr Strombedarf in Deutschland erzeugen. Die Herausforderung sei, das gleichzeitige Laden vieler Autos – etwa in einer Wohnstraße – zu bewältigen. Dafür brauche es zusätzliche Netzverstärkungen.

„Die Autoindustrie muss die Autos liefern“

„Die Autoindustrie muss die Autos liefern, das ist unser Tagesgeschäft. Wir brauchen aber zugleich die Infrastruktur“, sagte Källenius. Er verwies darauf, dass neue E-Antriebs-Technologien Mobilität „temporär teurer“ machten. „Die Frage ist, ob die Kunden das mitmachen. Wir müssen den ganzen Markt drehen“, erklärte der Daimler-Chef. Von der Politik wünsche er sich, dass fossile Kraftstoffe über eine CO2-Bepreisung immer teurer werden. Die zusätzlichen Einnahmen könnten den Bau von Lademöglichkeiten beschleunigen. Es müsse zudem eine klare Koordination geben – idealerweise weltweit, zumindest aber innerhalb der EU.

Mastiaux betonte, dass die Unternehmen nicht mehr unabhängig voneinander agieren könnten. Beim Thema E-Mobilität müssten Energie- und Automobilunternehmen „eng zusammenarbeiten“. Es gehe nicht nur um andere Autos, so Kretschmann – es gelte, die Mobilität neu zu organisieren. „Also die ganze Vernetzung, auch mit öffentlichen Verkehrsträgern, sodass du deine persönliche Strecke sinnvoll organisieren kannst.“ Dazu müsse digital alles mit allem vernetzt werden, was eine große Aufgabe sei.

Daimler konzentriert sich bei der E-Mobilität künftig auf reine Batterie-Systeme, will jedoch anders als beispielsweise Volkswagen weiter auch Hybride und Wasserstoff-Stromer vorantreiben. Kretschmann unterstütze die Technologieoffenheit, im Pkw-Bereich sollte es aber „Priorität für die Batterie“ geben. Das erfordere die Marktwirtschaft, da „alle Automobilunternehmen der Welt“ derzeit in diese Richtung gingen. Der Fokus auf Batterien sei auch aus „physikalischen Gründen“ richtig, da Wasserstoff viel Energie benötige. Für später fördere die Politik aber auch die Erforschung und Entwicklung der Wasserstoff-Mobilität.