Die zum Fiat-Chrysler-Konzern gehörende Geländewagen-Marke Jeep will sich umfassend elektrifizieren. Das erklärte Ziel: Der Anbieter soll „das grünste, nachhaltigste SUV-Unternehmen“ werden. Dazu sind neben den demnächst startenden ersten Plug-in-Hybriden auch Elektroautos geplant.

Laut einem Bericht von Autocar könnte es diverse elektrische Jeeps geben. Darunter ein „Abenteuer“-Modell, das die Vorteile des Batterie-Antriebs für die Nutzung im Gelände voll ausspielt – und zwar Individuelle Drehmomentverteilung an alle Räder, möglichst leiser Betrieb in der Natur und die Möglichkeit zum Laden externer Geräte über die große Fahrbatterie.

Fiat Chrysler hat vor zwei Jahren vier Elektroautos von Jeep bis 2022 in Aussicht gestellt. Ob sich die Pläne mittlerweile geändert haben, ist unklar. „Es gibt so viele Dinge, die wir zusammenführen müssen, um Jeep zu einer modernen, zeitgemäßen Marke zu machen, die sich durchsetzt und die nächsten 80 Jahre standhält“, sagte Jeep-Chef Christian Meunier im Gespräch mit Autocar. In den letzten Jahren habe es nur wenig Evolution gegeben, nun finde aber eine „große Umwälzung“ statt.

„Jeep zum grünsten, nachhaltigsten SUV-Unternehmen zu machen, ist eine Herausforderung – aber eine der aufregendsten“, so Meunier. Er kündigte an, dass es bald viele der Dinge, an denen Jeep arbeite, zu sehen geben werde – darunter rein batterieelektrische Fahrzeuge. In Europa konzentriere man sich zunächst auf die Kernmodelle Renegade, Compass und Wrangler. Alle drei können bald auch mit Plug-in-Hybrid-Antrieb bestellt werden, aktuell absolvieren sie noch Wintertests.

Plug-in-Hybride für Europa „entscheidend“

Teilzeit-Stromer spielen für Jeep „eine sehr gewichtige Rolle“, erklärte Meunier. Die vorgesehene Technik erlaube rein elektrisches, lokal emissionsfreies Fahren für bis zu 50 Kilometer. Und durch den zusätzlichen Verbrennungsmotor an Bord eliminiere sie Reichweitenangst. Für Märkte wie Europa und China seien Plug-in-Hybride „entscheidend“.

Meunier betonte, dass Elektrifizierung neben dem Ökofaktor auch viel Leistung bringe. Ein vollelektrischer oder plug-in-hybrider Wrangler Rubicon etwa könnte von Null auf Hundert in um die sechs Sekunden beschleunigen, was mit einem Verbrenner nicht möglich wäre. Man bekomme „den leistungsfähigsten Jeep überhaupt“. Neben mehr Umweltfreundlichkeit biete die Elektrifizierung also die Chance, die Jeep-Modelle auf der Straße und im Gelände noch fähiger zu machen.

„Entweder peilt man das absolute Minimum zum Erfüllen der gesetzlichen Vorgaben an, oder man lässt sich darauf ein und geht mit voller Kraft voran“, so Meunier. „Letzteres ist der Weg, den wir gehen sollten. Denn ich glaube, wir haben die Möglichkeit, sehr, sehr aufregende Produkte zu realisieren, und ich denke, das Unternehmen ist davon überzeugt. Man wird in den nächsten Jahren viele elektrifizierte Produkte sehen. Es geht dabei nicht um kleine Autos zum Ausgleich größerer Fahrzeuge, jeder Wagen wird eine Rolle spielen.“