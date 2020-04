Mit dem U5 will das chinesische Startup Aiways ab diesem Jahr sein erstes Elektroauto auch in Europa anbieten, im Heimatmarkt rollt das SUV bereits auf den Straßen. Wegen der Coronavirus-Krise wird der U5 statt ab April erst ab August an deutsche Kunden übergeben, hieß es vergangenen Monat. Es dauert nun aber doch noch etwas länger.

Mitte März sei die Fertigung in China langsam wieder angelaufen, sagte Alexander Klose, stellvertretender Vorstandsvorsitzender von Aiways für das Auslandsgeschäft, im Gespräch mit dem Magazin Edison. Zuvor war die Produktion wegen des chinesischen Neujahrsfestes gestoppt worden, die Coronavirus-Pandemie verlängerte die Pause dann um einige Wochen.

Eigentlich wollte Aiways den U5 schon im April an Kunden in Deutschland ausliefern. Die Markteinführung in Europa erfolge nun aber „Ende August“, sagte Klose. Die Verschiebung ergebe „absolut Sinn“, da man in den kommenden Wochen nicht einmal Probefahrten hätte anbieten können. Die Produktion der Europa-Version des U5 soll im Juli beginnen, die ersten Auslieferungen seien für September geplant.

Aiways nutzt die Verzögerung laut Edison für etwas Modellpflege. Die Fahrzeuge für Europa erhalten demnach unter anderem eine neue Elektromotor-Getriebe-Einheit aus eigener Entwicklung. Diese sei im Vergleich zum bisherigen Antriebsstrang von einem US-Zulieferer rund 40 Kilo leichter und auch sparsamer.

U5 ab Ende April vorbestellbar

Vorbestellungen für den U5 aus Deutschland will Aiways ab Ende dieses Monats auf einer speziellen Website des hiesigen Vertriebspartners Euronics annehmen. Die deutsche Einkaufsgenossenschaft für Elektrogeräte soll später außerdem auf einer Ausstellungsfläche mit geschultem Personal Beratung sowie Probefahrten direkt vor den Euronics-Geschäften anbieten.

Aiways bewirbt den U5 als erschwingliches Elektro-SUV mit alltagstauglicher Reichweite. Zum Grundpreis von unter 40.000 Euro sind mit der verbauten 63-kWh-Batterie über 400 Kilometer gemäß WLTP-Standard möglich. Die Leistung des Elektroantriebs wird mit 140 KW (190 PS) angegeben, der Verbrauch mit 17,4 – 16,3 kWh/100 km. Details zur Beschleunigung und Höchstgeschwindigkeit fehlen bislang noch.

Aiways-Manager Klose ist überzeugt vom Erstlingswerk des Startups: „Bislang gibt es in Europa in dem Marktsegment kein vergleichbares Angebot, was zum Teil die Kaufzurückhaltung bei Elektroautos in Deutschland erklärt“, sagte er Edison. Selbst der ab 43.990 Euro kostende Mittelklassewagen Model 3 von Tesla sei ja relativ teuer. Das Modell des US-Konkurrenten bietet gegen Aufpreis mehr Reichweite, Aiways will vorerst aber nicht nachziehen: Der U5 könne leicht mit einer größeren Batterie mit 90 oder 100 kWh ausgestattet werden. „Aber das würde das Fahrzeuggewicht und auch den Preis deutlich erhöhen. Nein, das macht für uns keinen Sinn“, so Klose abschließend.