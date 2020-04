Karma Automotive bietet aktuell nur die teilelektrische Limousine Revero an, arbeitet aber auch an reinen Elektroautos. Seine E-Antriebs-Technik will das zum chinesischen Zulieferer Wanxiang gehörende US-Unternehmen auch anderen Herstellern anbieten – darunter in Form der jetzt vorgestellten „E-Flex Platform“.

Bei der Plattform handele es sich um ein flexibles Fahrgestell für die schnelle Entwicklung und Markteinführung von elektrifizierten Fahrzeugen. Die Architektur könne als Basis für herkömmliche Pkw, aber auch Supersportwagen oder autonome Nutzfahrzeuge dienen. „Es sind bis zu 22 verschiedene Konfigurationen möglich, die diverse Batteriepaket-Varianten und unterschiedliche Antriebssysteme umfassen. Wir können je nach Priorität des Herstellers ein breites Spektrum an Konfigurationen liefern“, so der für das operative Geschäft von Karma Automotive verantwortliche Manager Kevin Pavlov.

Karma Automotive wirbt damit, dass sich Elektrofahrzeuge mit seiner E-Flex Platform ohne Investitionen von derzeit bis zu einer Milliarde Dollar konzipieren und bauen lassen. Unternehmen könnten mit der Plattform schneller und zu „erheblich reduzierten“ Kosten in die E-Mobilität einsteigen. Karma Automotives aktuelles E-Modell mit Benzingenerator als Reichweitenverlängerer Revero GT baue bereits auf der Technik auf.

In den nächsten Wochen will Karma Automotive weitere teilelektrische Möglichkeiten der entwickelten Technologie sowie Plattformen für reine Elektroautos und Prototypen präsentieren. Einen Ausblick auf Design und Technik kommender Voll-Stromer hat die Marke Ende letzten Jahres mit dem SC2 Concept gegeben: ein Supersportler mit trotz 800 kW (1088 PS) Leistung über 560 Kilometer Reichweite.

Karma Automotive hat erklärt, sich als E-Mobilitäts-Zulieferer etablieren zu wollen. Neben Antriebstechnologien sollen dazu moderne Lösungen für Fahrzeug-Cockpits und -Konnektivität, Sicherheits-Features und Selbstfahr-Technik sowie Cloud- und Software-Produkte vorangetrieben werden. Als Zielgruppe für das künftige Angebot nennt Karma Automotive Startups, Wissenschaftler, Unternehmen, Dienstleister und Entwickler.