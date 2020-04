Die Volvo-Tochter Polestar verkauft jetzt auch in Deutschland ihr erstes eigenes Elektroauto. Der im Februar 2019 vorgestellte Polestar 2 kann ab sofort über die Website des Unternehmens direkt geordert werden.

„Für viele wird Polestar 2 das erste Elektroauto sein“, so Firmenchef Thomas Ingenlath. „Aber wir sehen auch eine hohe Nachfrage bei überzeugten Elektroautofahrern, die bereits ihr zweites oder drittes vollelektrisches Fahrzeug besitzen, was zeigt, wie attraktiv unser Angebot ist.“ Polestar werde Kunden vorrangig behandeln, die eine Vorbestellung bis zum Jahresende 2019 getätigt und die unverbindliche Anzahlung in Höhe von 1000 Euro geleistet haben. Die Auslieferung des schwedischen Stromers soll ab Sommer 2020 abhängig vom Bestelleingang erfolgen.

Der Polestar 2 wird von zwei Elektromotoren angetrieben, einem an der Vorderachse und einem an der Hinterachse. Zusammen sorgen die E-Maschinen für Allradantrieb und 300 kW (408 PS) sowie 660 Nm, von 0-100 km/h geht es damit in 4,7 Sekunden. Ihre Energie bezieht die fünftürige Fließheck-Limousine von einer in den Fahrzeugboden integrierten 78-kWh-Batterie, die gemäß WLTP-Norm eine Reichweite von 470 Kilometern ermöglicht.

Neben dem vollelektrischem Antrieb rückt Polestar bei seinem neuen Modell das Infotainmentsystem auf Basis von Google Android in den Mittelpunkt. Es ermöglicht dem Fahrer den Zugriff auf integrierte Google Dienste wie Google Assistant, Google Maps und den Google Play Store. Die Interaktion mit der neuen Benutzeroberfläche erfolgt über eine Sprachsteuerung und einen 11-Zoll-Touchscreen.

Der Polestar 2 verfügt über 440 Liter Laderaum: 405 Liter hinter der breiten Heckklappe sowie 35 Liter vorne, wo bei den meisten herkömmlichen Pkw der Verbrennungsmotor untergebracht ist. Gegen Aufpreis kann unter anderem ein Dachgepäckträger für zusätzliche 75 kg Ladung erworben werden. Ebenfalls optional ist eine elektrische Anhängerkupplung erhältlich, die zulässige gebremste Anhängelast beträgt bis zu 1500 kg.

Polestar verkauft seine Fahrzeuge über ein digitales Vertriebskonzept online und direkt über eigene Showrooms. Von Letzteren sollen bis Ende des Jahres weltweit 50 eröffnet werden. In den sogenannten Polestar Spaces erhalten Kunden Beratung und Angebote für Probefahrten. In Kürze soll es erste Standorte in Deutschland geben.

Der Kaufpreis des Polestar 2 beträgt zum Start 57.900 Euro. Da sich der Anbieter an der deutschen, von Bund und Industrie finanzierten Umweltbonus-Förderung beteiligt, profitieren Käufer hierzulande von einer Prämie in Höhe von 5000 Euro. Via Leasing kann der Polestar 2 aktuell bei einer Laufzeit von 48 Monaten und 10.000 Kilometer jährlich zu 599 Euro pro Monat ohne Anzahlung bezogen werden.